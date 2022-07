Premier League: Manchester United domine Crystal Palace en amical, Martial encore buteur

Mancester United a battu Crystal Palace (3-1) en préparation à Melbourne. Un résultat qui confirme la très bonne préparation des Reds Devils, déjà large vainqueurs de Liverpool il y a quelques jours (4-0). Anthony Martial se montre particulièrement à son aise.

Les Reds Devils de Erik ten Hag ne semblent pas particulièrement perturbés par les soucis extra-sportifs, notamment avec Cristiano Ronaldo, et continuent d'impressioner. Manchester United a battu Crystal Palace (3-1) en match de préparation et réalise pour le moment une préparation parfaite. Après ses victoires éclatantes face à Liverpool (4-0) et Melbourne Victory (4-1) lors de ses deux premiers matchs de préparation, Manchester United voulait confirmer. Voilà chose faite.

Anthony Martial a ouvert le score à la 17e minute, Rashford a doublé la mise peu après la pause (48e), avant que Jadon Sancho ne scelle définitivement le score du match sur une action collective de grande classe (59e).

Le réveil de Martial ?

Si les Reds Devils semblent revivre sous les ordres d'Erik ten Hag, un joueur impressionne particulièrement durant cette préparation, il s'agit d'Anthony Martial. De retour d'un prêt peu concluant du côté de Séville (12 matchs, 1 but), l'ancien attaquant de l'AS Monaco se montre particulièrement à l'aise pendant cette préparation. Après avoir marqué face à Liverpool et Melbourne, Anthony Martial a récidivé face à Crystal Palace, portant son compteur à 3 buts en 155 minutes.

Même si ce sont des matchs amicaux et qu'il faudra confirmer ces bonnes impressions, la préparation d'Anthony Martial sous les ordres de son nouvel entraîneur semble bonne et laisse présager de belles choses pour la suite, à condition d'être régulier.