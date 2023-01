Manchester City: "Je me fiche de la Premier League", lance Guardiola après la défaite dans le derby

Battu par son voisin de Manchester United (2-1) samedi, Pep Guardiola a tenu des propos assez surprenants après la rencontre. Comme si l'entraîneur de City avait déjà accepté l'idée de ne pas gagner la Premier League cette saison.

Il paraît que tout va très vite dans le football. Oui, ce poncif est souvent utilisé à tort et à travers. Mais il colle parfaitement à Manchester United. Il y a trois mois, les Red Devils sombraient à l’Etihad Stadium (6-3), avec un Cristiano Ronaldo boudeur sur le banc et un Erik ten Hag par épargné par les critiques. Samedi, le technicien néerlandais a pris une revanche éclatante sur City. Sans Ronaldo mais avec un plan redoutable pour gagner le 189e derby de Manchester (2-1). Menée jusqu’au début du dernier quart d’heure, son équipe a su faire preuve de caractère et d’audace, avec en plus un petit coup de pouce arbitral, pour tout renverser en trois minutes.

"On ne peut pas tout gagner"

Pas si illogique au vu de la prestation des Skyblues, décevants comme rarement avec un seul tir cadré à se mettre sous la dent. Pep Guardiola n’a pas pour autant voulu accabler ses joueurs. "C'était un très bon match. On a très bien joué mais à chaque fois ils sont très dangereux sur les transitions et les contre-attaques. Mais j'ai félicité l'équipe. C'est une fierté de venir ici et de jouer avec autant de personnalité. Le but polémique ? Rashford est hors-jeu, Bruno Fernandes non, mais que Rashford intervienne ou non, il gêne notre gardien et nos défenseurs centraux", a-t-il commenté au micro de BT Sport. Avant de tenir des propos pour le moins étonnants lorsqu’il a été questionné sur son éventuelle crainte de ne pas gagner la Premier League cette saison.

"Je me fiche de la Premier League ou de la Carabao Cup, nous ne pouvons pas tout gagner. Nous avons beaucoup gagné donc ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est comment nous jouons." Coup de bluff ou constat lucide ? Eliminés de la Carabao Cup en début de semaine, ses Skyblues accusent en championnat cinq points de retard sur le leader Arsenal, qui a une belle occasion d’accentuer son avance lors du derby du nord de Londres contre Tottenham ce dimanche (17h30). S’il ne l’a pas clairement formulé, Guardiola vise-t-il avant tout la Ligue des champions cette saison ? Il aura rendez-vous en février et mars avec le RB Leipzig pour les huitièmes de finale. Depuis son sacre lors de la saison 2010-2011 avec le FC Barcelone, l'Espagnol n’a plus connu les joies d’une victoire finale en C1.