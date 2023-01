Manchester United: accusé de dénigrer Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes se défend

Après la victoire de Manchester United dans le derby samedi (2-1), Bruno Fernandes a loué les changements apportés ces dernières semaines au sein du club mancunien. Le Portugais a également fait le point sur la place qu'occupait Cristiano Ronaldo dans l'effectif.

Bruno Fernandes a été l'un des grands artisans de la victoire de Manchester United dans le derby face à City samedi (2-1). Auteur du but de l'égalisation, une réalisation polémique qui fait beaucoup parler à cause du hors-jeu de Marcus Rashford, le Portugais a rappelé que son coéquipier "n'a pas eu d'influence" sur l'action "car il n'y avait personne près de lui."

Au micro de BT Sport au coup de sifflet final, l'ancien joueur du Sporting est revenu sur la bonne dynamique entretenue par les Red Devils, qui sont sur une série de sept succès consécutifs toutes compétitions confondues. "Avant, nous avions des individualités. Maintenant, nous sommes une équipe. Vous pouvez voir une véritable équipe qui travaille les uns pour les autres", a-t-il expliqué.

"N'utilisez pas mon nom pour essayer d'attaquer Cristiano"

Ces déclarations ont été interprétées comme étant une attaque directe envers Cristiano Ronaldo, qui a connu une fin d'aventure difficile avec les Mancuniens. Mais son compatriote a tenu à mettre les choses au clair sur les réseaux sociaux. "Merci à ceux qui ont posté les mots exacts que j'ai dit. Je sais que c'est difficile de voir Manchester United faire les choses bien et il n'y a pas de quoi parler de nous aux infos, à part les bonnes choses", écrit-il sur Instagram.

La réaction de Bruno Fernandes sur les réseaux sociaux. © Capture d'écran Instagram

Et de poursuivre: "N'utilisez pas mon nom pour attaquer Cristiano ! Cristiano était une part de l'équipe pendant la première partie de saison et comme je l'ai dit dans beaucoup d'interviews, tout le monde depuis Liverpool est incroyable et agit comme une véritable équipe, et vous pouvez voir le résultat. On continue !"

Le succès dans le derby permet à Manchester United de revenir à un point de son rival, toujours dauphin d'Arsenal. Les Gunners retrouveront d'ailleurs les coéquipiers de Bruno Fernandes dimanche prochain (17h30), pour un choc qui s'annonce explosif. Mais avant, les Red Devils tenteront d'aller chercher une huitième victoire de rang face à Crystal Palace mercredi.