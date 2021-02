Premier League: Manchester United récupère la place de dauphin derrière City

Manchester United a repris la deuxième place de Premier League à Leicester après sa victoire (3-1) contre Newcastle.

Il y a match pour la deuxième place de Premier League, derrière Manchester City, entre Leicester et Manchester United. Temporairement dépossédés de leur deuxième place par les Foxes en début d'après-midi, les Red Devils l'ont reprise à la faveur d'une différence de buts favorable dans la soirée. Meilleure équipe de Premier League à l’extérieur (30 points sur 39 possibles), Leicester avait mis la pression aux joueurs de Solskjaer avec un succès maîtrisé (2-1) sur le terrain d’Aston Villa.

Le "double-double" de Bruno Fernandes

La réponse des Red Devils n'a cependant pas tardé, infligeant une 9e défaite (3-1) sur les 11 derniers matches, toutes compétitions confondues, à des Magpies de Newcastle qui n'ont plus que trois points d'avance sur la zone rouge. Le match aura été assez bizarre, Marcus Rashford ouvrant le score après une première demi-heure très poussive - comme souvent - des siens, d'un bel enchaînement dribble-frappe au premier poteau (1-0, 30e).

Ce but a encore plus motivé Newcastle et Allan Saint-Maximin qui a égalisé d'une belle demi-volée dans la surface (1-1, 36e). Newcastle semblait le plus proche de reprendre l'avantage en début de seconde période, quand Daniel James a hérité d'un ballon au deuxième poteau et marqué d'une frappe rageuse peu avant l'heure de jeu (2-1, 57e). Un penalty de Bruno Fernandes a scellé un succès mérité et important (3-1, 75e).

Passeur décisif sur le second but de son équipe, le milieu portugais est le troisième joueur des cinq grands championnats (avec Harry Kane et Thomas Muller) à réussir le double double sur le plan statistique (au moins 10 buts et 10 passes décisives), en championnat. Il compile désormais 15 buts et 10 passes décisives en Premier League.