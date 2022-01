Premier League: Manchester United se relance à Brentford

Grâce aux buts d'Elanga (55e), Greenwood (62e) et Rashford (77e) contre Brentford, Manchester United a renoué mercredi avec la victoire (3-1). Une image a marqué la rencontre: la colère de Cristiano Ronaldo, remplacé en seconde période par Harry Maguire.

Que vont retenir les supporters mancuniens et la presse anglaise? Les trois points des Red Devils après une première période pénible, ou bien la sortie en colère de Cristiano Ronaldo? En match en retard de la 17e journée de Premier League, mercredi, Manchester United s'est imposé 3-1 face à Brentford. Le club mancunien restait en championnat sur une défaite 1-0 contre Wolverhampton et un nul 2-2 face à Aston Villa. Ce 10e succès de la saison lui permet à la fois de consolider sa 7e place et de revenir à deux longueurs du top 4 qualificatif pour la Ligue des champions.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League

Avec Cristiano Ronaldo de retour de blessure, Manchester United a d'abord dû s'en remettre à une excellente première période de David De Gea pour éviter d'atteindre la mi-temps en étant mené. Le gardien espagnol a en effet réussi plusieurs parades décisives, alors que ses coéquipiers ont été incapables de cadrer le moindre tir sur les 45 premières minutes.

Remplacé par Maguire, Ronaldo n'a pas aimé

Le jeune attaquant suédois Anthony Elanga (19 ans), d'un joli enchaînement pied-tête, a finalement libéré les Mancuniens en seconde période, avec son premier but de la saison et le deuxième de sa carrière au club (55e). Mason Greenwood n'a pas tardé à enchaîner faire le break (62e), puis Marcus Rashford, fraîchement entré, a aggravé la marque (77e). Le match était donc déjà plié lorsque Ivan Toney, à la suite d'une longue touche, a empêché David De Gea de signer un clean sheet (85e).

Avant les deux derniers buts de la rencontre, les spectateurs du Brentford Community Stadium ont pu assister à la colère de Cristiano Ronaldo, que Ralf Rangnick a remplacé par Harry Maguire à la 71e minute. Impossible de savoir ce que déplorait exactement l'attaquant portugais, qui s'est récemment distingué par des déclarations dans la presse pour réclamer du changement et le retour de la culture de la gagne au sein du club.

Le prochain match de Manchester United est prévu samedi (16h) contre West Ham, à Old Trafford.