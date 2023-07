Premier League: Manchester United signe un contrat historique avec Adidas

En attendant la probable arrivée de Rasmus Højlund, Manchester United a trouvé un accord avec Adidas jusqu'en 2035. Ce contrat rapportera un peu plus de 100 millions d'euros par saison aux Red Devils.

Parallèlement au mercato, Manchester United vient de boucler un énorme deal. Le club anglais vient de renouveler son contrat au près d'Adidas, son équipementier depuis 2015, après vingt-trois ans d'interruption (Adidas équipait déjà Manchester United de 1980 à 1992). L'accord est historique puisqu'il s'étend jusqu'en 2035 et que Manchester United touchera un peu plus de 100 milllions d'euros. Via ce nouvel accord, il aurait été convenu, selon un communiqué, de mettre davantage l'accent sur l'équipe féminine de Manchester United.

Plus de 100 millions d'euros par saison pour Manchester United

Ce deal est annoncé comme étant le plus important de l'histoire de la Premier League et l'un des plus importants du sport mondial. Dans un communiqué, le directeur général de Manchester United, Richard Arnold, s'est exprimé: "La relation entre Manchester United et Adidas est l'une des plus emblématiques du sport mondial, forgée par un engagement commun envers le style, le style et, surtout, la haute performance. Avec ses racines dans les années 1980, notre partenariat a été réinventé au cours de la dernière décennie avec certains des designs et technologies les plus innovants en matière de vêtements de sport. Nous sommes maintenant impatients de rafraîchir à nouveau ce puissant partenariat tout au long de cette décennie et dans les années 2030."

Le directeur général d'Adidas, Bjorn Gulden, s'est lui aussi enthousiasmé de cet accord historique: "Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer la prolongation du contrat avec Manchester United. Nous allierons tradition et innovation pour plaire autant aux joueurs qu'aux fans. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec l'un des clubs les plus emblématiques du football." A noter que Manchester United n'a jamais remporté le championnat d'Angleterre avec Adidas comme équipementier.