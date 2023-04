Tottenham: le directeur sportif Fabio Paratici démissionne après la confirmation de sa suspension

Après avoir enregistré sur ses comptes des plus-values artificiellement exagérées pour des transferts de joueurs, la Juventus avait reçu une pénalité exceptionnelle de 15 points en Serie A. Parmi les douze personnes sanctionnées, Fabio Parataci, directeur sportif de Tottenham et ancien directeur de la Juve, avait écopé d’une suspension mondiale de deux ans et demi pour sa collaboration entre 2010 et 2021. Le club anglais a annoncé ce vendredi la démission de son dirigeant.

Ce stratagème financier a couté cher à Fabio Paratici, qui, après une sanction alourdie par la Fifa, a vu les portes du football mondial se refermer sur lui. Accusé d’avoir participé aux transferts surévalués pour la Juventus Turin, sa suspension s’est étendue au monde entier et l’ancien milieu n’a eu d’autres choix que de démissionner de son poste à Tottenham.

"Bien que la portée et la durée de (la suspension) soient encore contestées, l'interdiction mondiale actuelle empêche Fabio de remplir ses fonctions de directeur exécutif du football", ont déploré les Spurs dans un communiqué. "Fabio a, par conséquent, pris la décision de démissionner de son rôle dans le club avec effet immédiat pour se concentrer sur sa situation juridique".

Des sanctions conséquentes

Le 20 janvier dernier, la Juve avait été sanctionnée d’un retrait de 15 points à cause du scandale des transferts frauduleux. Ce jeudi, les juges du Collège de garantie, le plus haut degré de la justice sportive italienne, ont estimé que la sanction devait être "réévaluée" et ont rendus, provisoirement, les points de pénalité. En revanche, les sanctions contre les dirigeants et ex-dirigeants bianconeri ont été maintenues : deux ans pour l’ex président Andrea Agnelli et seize mois à l’actuel directeur sportif Federico Cherubini. Paratici a lui reçu la peine la plus lourde.

Aujourd'hui âgé de 50 ans, l'Italien est arrivé chez les Spurs après un long mandat à Turin. Le club avait annoncé la semaine dernière l'arrivée de Scott Munn, ancien dirigeant de l'antenne chinoise du City Football Group, comme directeur général du football, en charge de toutes les opérations, y compris l'équipe féminine ou le centre de formation.