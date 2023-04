Premier League: Tottenham mené 5-0 à la 21e minute, Lloris sorti à la pause

Les Spurs ont encaissé cinq buts en 21 minutes de jeu en première période contre les Magpies, dans un match décisif pour la qualification en Ligue des champions.

Tottenham a vécu un véritable cauchemar sur la pelouse de Newcastle en première période, dans un choc qui s’annonçait décisif dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Le suspense a tourné court dans le nord de l’Angleterre. Les Spurs ont subi une véritable débâcle, qui a pris forme très tôt dans le match.

On jouait depuis à peine deux minutes quand St James Park a explosé une première fois. Pas très inspiré dans son intervention, sur une frappe de Joelinton, Hugo Lloris a repoussé sur Murphy, qui n’a eu aucun mal à pousser le ballon au fond des filets, au second poteau.

Lloris sanctionné

Complètement livré à lui-même, l’ex-capitaine de l’équipe de France n’a pas grand-chose à se reprocher sur le doublé de Joelinton (6e), que le Brésilien doit surtout au manque de concentration de Porro et à la mauvaise appréciation de Romero. La frappe de Murphy (9e) est splendide, soudaine et puissante, difficile de reprocher quoi que ce soit au Français. Tottenham a définitivement sombré en deux minutes, sur un doublé d’Alexander Isak (19e, 21e). Là encore, l’ouverture de Joe Willock pour son coéquipier est prodigieuse.

Les Spurs ont en revanche semblé perdu sur le cinquième but, une action initiée côté droit, et conclue par une frappe croisée sur laquelle Hugo Lloris aurait peut-être pu se coucher plus vite. C'est sans doute l'avis de son entraîneur qui a choisi de le sortir à la pause, au profit de Forster.

Surclassé dans tous les compartiments du jeu, Tottenham est devenu la deuxième équipe la plus rapide à encaisser une manita en Premier League, avec ces cinq réalisations de Newcastle en 21 minutes. Manchester City avait corrigé Watford en 18 minutes. Le match s’était terminé sur une note salée pour les Hornets, un 8-0 dont les hommes de Cristian Stellini se passeraient bien.