Premier League: moisson complète pour Haaland, élu joueur de la saison 2022-2023 par ses pairs

Erling Haaland a reçu le titre de joueur de la saison 2022-2023 de Premier League lors de la cérémonie de remise des prix de l'Association britannique des footballeurs professionnels.

Le grand chelem. Déjà élu meilleur joueur de la saison 2022-2023 de Premier League par les journalistes (FWA Footballer of the Year) et par un panel officiel du championnat (Premier League Player of the Season), Erling Haaland a aussi été plébiscité par ses pairs. Le champion norvégien de Manchester City a reçu mardi soir le prestigieux titre de meilleur joueur PFA qui est décerné par l'Association des footballeurs professionnels britanniques.

Erling Haaland succède à Mohamed Salah. Il est le deuxième joueur de l'histoire de Manchester City à récupérer ce trophée, après les deux sacres de Kevin De Bruyne en 2020 et 2021.

Le trophée du meilleur jeune pour Saka

Pour sa première année en Angleterre, Erling Haaland a trouvé le chemin des filets à 36 reprises et battu le record absolu de buts marqués en une saison de Premier League. Il s'est aussi distingué avec 8 passes décisives en 35 apparitions.

Erling Haaland était en concurrence avec Kevin De Bruyne, mais aussi John Stones, Harry Kane, Martin Odegaard et Bukayo Saka. Ce dernier a reçu le titre de meilleur jeune joueur de l'année.

· Joueur de la saison: Erling Haaland (Manchester City)

· Jeune joueur de la saison: Bukayo Saka (Arsenal)

· Équipe type masculine: Ramsdale - Trippier, Stones, Dias, Saliba - De Bruyne, Rodrigo, Odegaard - Saka, Halaand, Kane.

· Joueuse de la saison: Rachel Daly (Aston Villa)

· Jeune joueuse de la saison: Lauren James (Chelsea)

· Équipe type féminine: Earps - Batlle, Le Tissier, Greenwood, Rafaelle - Maanum, Reiten, Hasegawa - Daly, Shaw, Kerr.