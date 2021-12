Premier League: Neville appelle à stopper le report systématique des matchs à cause du Covid-19

Alors que de plus en plus de matchs de Premier League sont annulés pour des cas de Covid-19 au sein des effectifs, Gary Neville a demandé aux équipes de faire jouer leurs jeunes joueurs pour assurer la tenue des matchs.

La règle est simple, en Premier League: il faut 13 joueurs de champ et un gardien disponibles pour pouvoir jouer. Mais avec la propagation du virus Omicron qui s’ajoute aux blessures habituelles, de nombreuses équipes ont un effectif réduit en cette périodes de fêtes, et en profitent pour demander à la Premier League le report de leurs rencontres.

Ce mois-ci, 15 rencontres ont déjà été annulées, en attente d’être reprogrammées. Du 20 au 26 décembre, le championnat anglais a enregistré 103 cas de Covid, un record sur une semaine depuis que la Premier League teste les joueurs.

"Chaque club a 40-50 joueurs minimum"

Gary Neville, ancien joueur de Manchester United et consultant sur Sky Sports, trouve malgré tout que ces reports sont abusifs. "La Premier League et le Championship (en particulier) doivent arrêter ces annulations, sauf circonstances exceptionnelles, a-t-il écrit sur Twitter. Chaque club a 40-50 joueurs minimum en comptant les équipes jeunes."

"S’il s’agit de Carabao Cup ou de l’EFL Trophy, ils trouvent une équipe sans joueur du onze titulaire", a poursuivi Neville. Cette semaine, Arsenal-Wolverhampton et Leeds-Aston Villa, prévus mardi soir, et Everton-Newcastle, qui devait se jouer jeudi, ont d’ores et déjà été reportés.