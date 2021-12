Manchester United: tensions dans le vestiaire, Ronaldo pointé du doigt, sacré chantier pour Rangnick

Après le match nul décevant de Manchester United à Newcastle lundi soir, le Daily Mail a révélé des tensions au sein du vestiaire des Red Devils, alors que Gary Neville, ancien du club, a appelé les joueurs à se remobiliser.

Ralf Rangnick a hérité d’un sacré chantier. Le remplaçant d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United, arrivé il y a moins d’un mois, doit gérer un vestiaire divisé et frustré après le match nul concédé à Newcastle, lundi soir. Les Red Devils sont septièmes de Premier League, très largement distancés par le trio de tête, mais aussi par Arsenal et Tottenham.

Le Daily Mail a rapporté mardi soir que l’ambiance au terrain d’entraînement s’était dégradée ces dernières semaines. Les joueurs auraient du mal à s’adapter aux sessions tardives de Ralf Rangnick qui se terminent à la nuit tombée, après 17 heures. Ils seraient aussi incommodés par des modifications mineures, comme la disposition des tables à la cantine.

Les relations de Ronaldo avec ses coéquipiers pointées du doigt

Plusieurs sentent aussi que leur avenir au club ne va pas s’éterniser, d’après le Daily Mail. Anthony Martial a déjà annoncé à son coach son envie de départ, mais Dean Henderson, Eric Bailly, Jesse Lingard et Donny van de Beek vivraient eux aussi assez mal de ne pas avoir assez de temps de jeu. Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer était partisan d’éviter la confrontation avec son groupe, Ralf Rangnick a donc récupéré plusieurs cas délicats.

La relation de Cristiano Ronaldo avec certains de ses coéquipiers interroge également. Après le match contre Newcastle en début de semaine, il est immédiatement rentré au vestiaire et certains ont noté son manque de complicité avec Mason Greenwood. Gary Neville, ancien joueur de Manchester United, a aussi souligné la fraîcheur des relations entre le Portugais et Harry Maguire, qui serait davantage réservé depuis l’arrivée de CR7 cet été.

Neville a donc tenté de tirer la sonnette d’alarme. "Quelque chose ne va pas. L’état d’esprit d’un vestiaire est très important et je ne pense pas que les joueurs soient tous ensemble actuellement", a-t-il indiqué sur Sky Sports. Il en a rajouté une couche sur Twitter, mercredi matin. "Quelque chose n’allait pas contre Norwich et n’allait pas du tout contre Newcastle. (…) Ayez une réunion (sans le staff) et réglez ça !" Ralf Rangnick, lui, se demande peut-être où il a mis les pieds.