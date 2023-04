Premier League: l'incroyable redressement d'Aston Villa avec Unai Emery

Depuis son arrivée le 1er novembre dernier, Unai Emery a totalement transformé Aston Villa. Les Villans craignaient une descente en deuxième division à l'époque. Aujourd'hui, le rêve d'Europe est permis.

Unai Emery est devenu incontournable à Aston Villa. En novembre dernier, les Villans payent la clause de l'ancien entraîneur du PSG à Villarreal pour un montant de 6 millions d'euros. Alors qu'il sort d'une demi-finale de Ligue des champions avec le sous-marin jaune, Emery n'hésite pas et fonce en Angleterre où il fait son retour. Après avoir entraîné Arsenal de 2018 à 2019, le Basque traverse de nouveau la Manche pour prendre, cette fois-ci, en charge Aston Villa, à l'époque 16e de Premier League. L'objectif annoncé est le maintien.

Avant la Coupe du monde, Unai Emery prend six points sur six possibles avec une victoire de prestige contre Manchester United (3-1) et une victoire sur la pelouse de Brighton (1-2). Sur les 17 matches depuis la fin du Mondial, Aston Villa a obtenu 36 points sur 51 possibles, soit 1.41 point par match. Une remontée folle qui place aujourd'hui les Villans, provisoirement, à la 5e place en championnat. Si une qualification en Ligue des champions demeure encore un peu lointaine (les Villans comptent 5 points de retard et 3 matchs en plus que Manchester United), une participation d'Aston Villa en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence est largement envisageable.

Un fin tacticien

En l'espace de cinq mois, Unai Emery a redonné un visage compétitif et attrayant à son équipe. Suite au succès contre Fulham (1-0) ce mardi, il est devenu le premier entraîneur de l'histoire de la Premier League à faire marquer son équipe à chacun de ses 20 premiers matchs.

Variant entre le 4-2-2-2 et le 4-2-3-1 selon les adversaires, Aston Villa commence à être réputé pour son pressing très haut sur le terrain. Unai Emery a également révélé de nombreux joueurs cette saison et donner une deuxième jeunesse à d'autres. Défensivement, Aston Villa a retrouvé une solidité certaine portée par Emiliano Martinez, le bourreau des Bleus au Mondial. Avant l'arrivée de l'entraîneur espagnol, les Villans avaient encaissé 20 buts en 13 matches. Depuis 10 matches, seulement 3 buts ont été encaissés et Emiliano Martinez a réalisé 7 clean sheets. Handicapé par la longue blessure de l'ancien nantais Diego Carlos, Emery a fait confiance au duo Ezri Konsa et Tyrone Mings en charnière centrale. Cet hiver, Unai Emery a pu obtenir la signature d'Alex Moreno pour 13,5 millions en provenance du Betis. Le latéral gauche espagnol est devenu l'un des hommes clés dans le jeu d'Aston Villa et a (déjà) délivré 3 passes décisives depuis son arrivée. A droite, l'éternel Ashley Young fait de la résistance. A 37 ans, il a montré après la blessure de Matty Cash que le club pouvait encore compter sur lui. Il permet d'amener de l'équilibre défensif à l'équipe.

Ollie Watkins, le fer de lance

Sur les ailes, Unai Emery a installé le duo Jacob Ramsey et John McGinn. Très utiles dans l'occupation du terrain et de l'espace, ils permettent à Emiliano Buendia de s'épanouir dans un rôle de meneur de jeu. L'Argentin, positionné juste derrière l'attaquant, bénéficie d'une totale liberté de mouvement.

Et enfin, sur le front de l'attaque, Ollie Watkins est l'homme providentiel d'Aston Villa. Attaquant complet capable de fixer les défenseurs centraux, de jouer en pivot et redoutable dans les airs, le numéro 11 de Villa est surtout un excellent finisseur avec 14 buts en 32 matches de Premier League.

Unai Emery a trouvé l'équilibre parfait au sein de son équipe. Sur les 10 derniers matches, Aston Villa est la meilleure équipe de Premier League avec 26 points pris sur 30, juste devant Manchester City et Arsenal qui comptent respectivement 25 et 24 points.

Outre Manche, certains se posent même la question si Unai Emery ne pourrait pas être élu meilleur entraîneur de Premier League cette saison.