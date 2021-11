Premier League: Newcastle tient son nouvel entraîneur selon la presse anglaise... et c'est une surprise

Selon Sky Sports, Newcastle a trouvé un accord de principe avec Eddie Howe, ancien entraîneur de Bournemouth. Le club anglais passé sous pavillon saoudien crée la surprise avec ce coach relativement méconnu en Europe.

Pour les fans de Newcastle qui rêvaient d’un grand nom sur le banc, il faudra être patient. Car le nouveau coach des Magpies a de bonnes chances de s’appeler Eddie Howe. Selon plusieurs médias britanniques dont Sky Sports, le club anglais racheté par le fonds souverain saoudien a jeté son dévolu sur l’ancien entraîneur de Burnley (2011-2012) et surtout Bournemouth (2012-2020). Un accord de principe sur un contrat de deux ans et demi aurait été trouvé. Eddie Howe qui aura 44 ans le 29 novembre est tout proche de s’engager jusqu’en 2024.

Les Magpies visaient Unai Emery

La direction de Newcastle aurait été impressionnée par la façon dont Eddie Howe a présenté son plan et ses ambitions pour le club. Les Magpies n’ont pas encore officialisé son arrivée et il y a peu de chances pour que Howe soit sur le banc samedi lors du match de la 11eme journée de Premier League sur la pelouse de Brighton. Mais les deux parties sont proches d’un accord. Eddie Howe a donc de bonnes chances de succéder à Steve Bruce qui a laissé le club à la 19eme place du championnat. En début de semaine, Unai Emery a bien discuté avec Newcastle mais l’ex-entraîneur du PSG et d’Arsenal a finalement décidé de rester en poste à Villarreal.