Newcastle: la presse anglaise dévoile les coulisses des négociations avec Emery

En discussions avec Newcastle pour le poste d’entraîneur, Unaï Emery a finalement décliné la proposition des Magpies pour rester à Villarreal. The Mirror a dévoilé les coulisses des négociations entre l’Espagnol et le club anglais.

Newcastle pensait avoir déniché la perle rare au poste d'entraîneur, en attirant Unaï Emery dans ses filets pour lancer la nouvelle ère post-rachat par le fonds souverain saoudien. Si des discussions ont bel et bien eu lieu entre les parties, le technicien espagnol a finalement décidé de rester à Villarreal, avec qui il est encore en lice en Ligue des champions.

Si le manque de clarté du projet des Saoudiens pour les Toons avait été avancé pour justifier ce refus, The Mirror pense connaître le déroulé des négociations entre Emery et le club.

D’après le média anglais, le 19e de Premier League comptait insérer une clause de résiliation de contrat en cas de relégation du club à la fin de la saison. De plus, les Anglais semblaient tellement certains d’avoir assuré le coup avec l’Espagnol qu’ils auraient annulé tous leurs entretiens prévus avec d’autres entraîneurs. Devant ce refus, c’est l’ancien coach de Bournemouth Eddie Howe, sans poste depuis son départ de Bournemouth, qui serait désormais le mieux place pour succéder à Steve Bruce.

Emery: "Villarreal est ma maison"

Pour clore ce dossier, l’ancien coach d’Arsenal avait livré ce mercredi un message publié sur le compte Twitter de Villarreal pour réaffirmer sa volonté de poursuivre l’aventure avec le 13e de Liga pour le reste de la saison: "Villarreal est ma raison et c’est un engagement à 100%. Honnêtement, je suis reconnaissant des intérêts d’un grand club, mais encire plus reconnaissant d’être ici et c’est pourquoi j’ai communiqué à Fernando Roig (président du club) ma décision de vouloir continuer à faire partie de ce projet". Du côté de Newcastle, les jours passent et la quête pour trouver un nouveau manager capable de lancer le projet des Saoudiens ne cesse de se compliquer.