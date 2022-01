Premier League: "Nous sommes fatigués mentalement", Tuchel justifie la méforme de Chelsea

Une nouvelle fois, Chelsea n’a pas connu la victoire en Premier League avec ce match nul 1-1 contre Brighton mardi. À l’issue de la rencontre, le coach Thomas Tuchel a expliqué les difficultés de son équipe par une fatigue mentale et physique, causée principalement par le Covid-19 et les blessures.

À un peu plus d’un mois de la confrontation face à Chelsea en Ligue des champions, Lille voit peut-être d'un bon oeil les performances inquiétantes de son futur adversaire. En Premier League, les Blues n’ont plus gagné depuis le 26 décembre, contre Aston Villa (1-1). Le club londonien pensait connaître son premier succès de l’année 2022 en Premier League face à Brighton mardi mais Webster a permis aux Seagulls de revenir au score (1-1).

Au terme de la rencontre, l’entraîneur Thomas Tuchel a expliqué la mauvaise passe de ses joueurs par l’accumulation des blessures et la propagation du Covid-19 dans l’effectif: "Nous sommes fatigués mentalement et physiquement, cela se voit dans nos performances, c’est aussi simple que cela (…) Il faut regarder la situation des blessures à long terme, les joueurs clés blessés et le Covid." Des propos peu rassurants, d’autant que le troisième au classement affrontera Tottenham ce dimanche (à 17h30 sur RMC Sport).

"Nous sommes une équipe qui joue, joue et joue"

En plus de ces facteurs, l’Allemand a parlé du calendrier de match qui, selon lui, contribue beaucoup aux mauvaises performances de Chelsea: "Regarder notre calendrier quand nous sommes arrivés à Manchester City, nous avions la League Cup entre les deux, eux non? (…) Nous avons joué comme ça depuis novembre, nous sommes une équipe qui joue, joue et joue."

Pour récupérer, celui qui a amené les Blues à la victoire en Ligue des champions la saison dernière a décidé de donner des jours de repos supplémentaires à ses joueurs, pour qu'ils soufflent un peu avant le match important contre les Spurs d’Antonio Conte: "Je leur donne deux jours de repos et ensuite nous utiliserons vendredi et samedi pour nous préparer pour dimanche."