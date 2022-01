Premier League: Chelsea cale encore contre Brighton et laisse un boulevard à Liverpool et City

Chelsea a concédé le nul (1-1) ce mardi sur la pelouse de Brighton lors de la 24e journée de Premier League. Malgré un but d’Hakim Ziyech, les Blues de Thomas Tuchel perdent du terrain sur leurs rivaux dans la course au podium.

Pendant qu'Edouard Mendy s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN avec le Sénégal, Chelsea n'y arrive plus en Premier League. Ce mardi, les Blues n'ont pas réussi à l'emporter sur le terrain de Brighton lors de la 24e journée (1-1).

L'équipe entraînée par Thomas Tuchel enchaîne un quatrième match consécutif sans victoire en championnat et accuse toujours douze points de retard sur Manchester City en tête du classement. Pourtant, les partenaires de Romelu Lukaku ont longtemps mené lors de ce duel face aux Seagulls.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

Le but de Ziyech n'a pas suffi

Encore décevant, "Big Rom" n'a pas vraiment pesé sur cette rencontre inaugurale de la 24e journée. Au contraire du Marocain Hakim Ziyech. Non-retenu par coach Vahid pour la CAN 2022, le milieu offensif a bien cru relancer Chelsea en championnat. Servi sur le côté droit de la surface par N'Golo Kanté, l'ancien maître à jouer de l'Ajax a décoché une frappe à mi-hauteur. Avec une trajectoire plongeante et un rebond juste devant le but, ce tir de Ziyech a trompé Emiliano Martinez, auteur au passage d'une petite faute de main (0-1, 28e).

Rarement inquiété pendant le premier acte, la défense des Blues a fini par craquer à l'heure de jeu. Kepa Arrizabalaga a eu beau sortir un arrêt digne d'Edouard Mendy sur une belle frappe d'Alexis Mac Allister et envoyer la tentative du milieu de Brighton en corner, le gardien espagnol n'a pas eu autant de chance sur l'action suivante.

Servi par le même Mac Allister, Adam Webster a mis un énorme coup de boule dans le ballon et égalisé d'une belle tête sous la barre transversale d'un Arrizabalaga impuissant (1-1, 60e).

Chelsea accuse le coup au classement

Plus rien ne sera marqué, ni par Chelsea ni par Brighton. Si les Seagulls se contenteront volontiers de ce résultat qui conforte leur neuvième place de Premier League après 21 matchs joués, les Blues seront forcément déçus.

Après la défaite contre Manchester City (0-1) samedi dernier, les joueurs de Thomas Tuchel n'ont pas réussi à gagner. C'est la première fois depuis Dortmund en octobre 2016 qu'une équipe dirigée par le technicien allemand n'arrive pas à gagner lors de quatre matchs consécutifs en championnat.

Avec 23 rencontres disputées, les Londoniens ne possèdent que 44 points et ratent une opportunité de passer provisoirement deuxièmes devant Liverpool. Un succès des Reds, dimanche 23 janvier, contre Crystal Palace et les hommes de Jurgen Klopp prendraient quatre points d'avance sur Chelsea.

Pire, les poursuivants des Blues risquent d'en profiter pour les éjecter du podium. Quatrième, West Ham accuse sept points de retard. Mais le principal danger provient d'Arsenal et Tottenham. Les Gunners sont à neuf points de Chelsea mais avec trois matchs en retard.

Avec seulement 18 rencontres disputées cette saison (cinq de moins que Chelsea), les Spurs d'Antonio Conte possèdent pour l'instant onze unités de retard sur les Blues. L'entraîneur italien et la bande d'Harry Kane auront à coeur de jouer un sale tour à Chelsea.