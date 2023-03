Chelsea: Kanté a une "chance" de retrouver la compétition samedi contre Everton, selon Potter

L’entraîneur de Chelsea Graham Potter s’exprime sur le cas N’Golo Kanté, expliquant que son retour sur les terrains est proche. "C'est une bonne chose pour nous qu'il soit de retour", s’enthousiasme-t-il à la veille de recevoir Everton.

Plus de huit mois après son dernier match, N’Golo Kanté pourrait enfin retrouver les terrains ce week-end. Touché aux ischio-jambiers, "il y a une chance pour lui d’être dans l’équipe", déclare son coach Graham Potter en conférence de presse ce vendredi. Le milieu de terrain français est annoncé "de retour" pour la réception d’Everton, ce samedi en Premier League (18h30), alors que ses pépins l’ont notamment privé de la dernière Coupe du monde.

Kanté n'a jamais joué depuis l'arrivée de Potter

"C'est une bonne chose pour nous qu'il soit de retour, nous devons être conscients du fait qu'il a eu une longue blessure, nous devons faire le nécessaire pour qu'il soit à la hauteur en Premier League, et c'est ce que nous ferons, explique Potter dans des propos retranscrits par The Athletic. Mais c'est formidable de l'avoir avec nous". Kanté n’a disputé que deux rencontres cette saison, les deux premières journées de championnat en août.

"Les dirigeants qui m'ont précédé ont parlé en termes élogieux de N'Golo, car c'est un joueur de très haut niveau, ajoute son coach, qui ne l’a pas encore vu en match puisqu’il est arrivé sur le banc en septembre dernier. Il nous a énormément manqué, ce qui ne veut pas dire que d'autres joueurs n'ont pas tout donné, ils l'ont fait. Mais N'Golo Kanté est un joueur de premier plan".

"Une fois qu'il aura atteint son meilleur niveau, il sera un joueur de premier plan pour nous"

"Lorsqu'un joueur est blessé pendant une telle durée, il faut prendre les mesures nécessaires, quelle que soit notre situation, pour le remettre sur pied et lui permettre de redevenir le joueur qu'il est, de manière responsable et aussi sûre que possible, afin qu'il puisse prendre les bonnes mesures pour aller de l'avant, conclut l’entraîneur des Blues. Une fois qu'il aura atteint son meilleur niveau, il sera un joueur de premier plan pour nous".

À la veille du match contre le Borussia Dortmund (2-0) le 7 mars, Graham Potter annonçait qu’il était "trop tôt" pour le voir revenir, ajoutant que le champion du monde 2018 "ne pourra pas jouer directement pendant 90 minutes de sitôt". Sans surprise, N’Golo Kanté ne fait pas partie de la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement des Bleus la semaine prochaine.