Manchester City: Nasri raconte son embrouille avec Guardiola au sujet de son poids

Fugace entraîneur de Samir Nasri avant qu'il ne soit prêté à Séville en 2016-2017, Pep Guardiola a eu le temps de marquer l'ancien milieu tricolore. Le coach de Manchester City, qui affronte Arsenal mercredi en Premier League, n'a pas laissé passer la prise de poids estivale de l'ex-joueur.

L'intransigeance de Pep Guardiola est loin de n'être que légendaire. En marge du choc au sommet de la Premier League entre Manchester City et Arsenal (mercredi, 21 heures), deux de ses anciens clubs (il fut Gunner entre 2008 et 2011 avant de rejoindre les Cityzens, jusqu'en 2016), Samir Nasri a raconté une anecdote au sujet de celui qui fut son coach... le temps d'un été, avant d'être prêté au FC Séville.

Si leur relation aura été brève, et n'aura pu se consommer que quelques semaines, Nasri a rappelé mardi à L'Equipe combien elle fut intense. "Je me suis pris la tête avec lui dès nos premières réunions. Le premier jour, il me convoque dans son bureau et il me lance: 'Qu'est-ce que tu veux faire ?'. Je lui dis: 'C'est à toi de me dire si tu comptes sur moi.' Et il me répond: 'Je compte sur toi si tu es vraiment bien dans ta tête.' Ensuite, je fais mon premier entraînement, tout se passe bien, il est content de moi. Le lendemain, Pep me convoque de nouveau et là il me crie dessus à propos de mon poids."

"Je lui dis: 'Baisse d'un ton, ne me crie pas dessus, je ne suis pas un enfant'"

"Il l'a vite su (qu'il était en surpoids) car on était pesé tous les jours, se souvient l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, aujourd'hui consultant pour Canal+. Là, je lui dis: 'Baisse d'un ton, ne me crie pas dessus, je ne suis pas un enfant, j'ai 29 ans. Peut-être que mes vacances ont été une échappatoire pour moi, un moyen de faire ce que j'avais envie de faire parce que je sortais d'une saison difficile (une blessure aux ischio-jambiers l'avait éloigné des terrains quatre mois en 2015-2016, ndlr), et parce que dans ma vie personnelle il s'est passé énormément de choses.' Et là, Pep me répond: 'C'est vrai, je suis désolé'."

En juillet 2016, Nasri (35 ans) avait ainsi été écarté de l'entraînement de Manchester City en compagnie de Yaya Touré à cause de plusieurs kilos superflus. Pour réintégrer le reste du groupe, les deux milieux avaient dû suivre un programme individuel spécial. "En one to one, Pep est la personne qu'il est dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un d'arrogant, mais arrogant d'une bonne manière: il sait qu'il est le meilleur entraîneur et il te le fait comprendre", observe Nasri.