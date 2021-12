Premier League: pour Xhaka, Lacazette "est la bonne personne" pour être le capitaine d'Arsenal

Dans un entretien accordé à The Athletic, le milieu de terrain suisse des Gunners Granit Xhaka vante les mérites de son nouveau capitaine à Arsenal, le Français Alexandre Lacazette.

Loins d'être étrangers aux bonnes performances du moment chez les Gunners, Granit Xhaka et Alexandre Lacazette - "Xhaka et Laca" pour les fans - figurent parmi les deux noms qui reviennent au moment d'évoquer le prochain capitaine d'Arsenal. Après le retrait du brassard à Pierre-Emerick Aubameyang pour des raisons disciplinaires justifiées par Mikel Arteta, la question de la succession du Gabonais est ouverte. Et pour le moment, c'est bien l'attaquant français qui arbore fièrement le bout de tissu sur son bras gauche lors des dernières sorties du club londonien.

"Laca est très important pour nous, sur et en dehors du terrain"

Dans un entretien avec le média britannique The Athletic, Xhaka, ancien capitaine des Gunners en 2019, a apporté son soutien à son coéquipier. "Pour le moment, "Laca" est notre capitaine et je suis plus qu'heureux pour lui. Il est très important pour nous, sur et en dehors du terrain. C'est un mec adorable. Il a beaucoup de respect de la part des autres joueurs et a beaucoup d'expérience avec le temps. Je crois que vous avez besoin d'un joueur comme cela. Il est toujours dans le coin, toujours disponible, il n'est jamais en retard. C'est un gars marrant. Il est très ouvert et vous pouvez parler avec lui quand vous voulez. Je crois qu'en ce moment, il est la bonne personne pour être notre capitaine."

Si Mikel Arteta a précisé il y a quelques semaines qu'il comptait avant tout sur le leadership de tout un groupe et pas de seuls quelques individus, il n'en reste pas moins que le profil du Français sied à merveille à ce rôle de passerelle entre différentes générations qui se côtoient dans le vestiaire. Une inconnue subsiste tout de même, et pas des moindres : le contrat d'Alexandre Lacazette avec les Gunners. Celui-ci arrive à échéance en juin prochain mais le numéro 9 ne serait pas contre une prolongation, à condition toutefois qu'elle soit supérieure à une année - ce que semble lui proposer la direction du club londonien.