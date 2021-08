Manchester City: Grealish compare son départ d'Aston Villa à celui de Messi

Lors de sa présentation à Manchester City, Jack Grealish a reconnu ce lundi avoir pleuré au moment de saluer ses coéquipiers d’Aston Villa. L’international anglais a pris en exemple le départ émouvant de Lionel Messi pour appuyer ses propos.

Quelques jours avant Lionel Messi avec le Barça, Jack Grealish a également dieu adieu à son club formateur. Lors de sa présentation, ce lundi, le nouveau joueur de Manchester City a d'ailleurs pris l'exemple de l’attaquant argentin pour expliquer son émotion au moment de quitter Aston Villa, où il évoluait depuis l’âge de 6 ans. "L’une des décisions les plus difficiles que j’ai eu à prendre", a expliqué le milieu de terrain de 25 ans.

"J'ai parlé au staff, aux joueurs et j'ai un peu pleuré"

"Tout le monde a vu comment était Messi (en larmes, ndlr), a expliqué Grealish. C’est exactement ce que j’ai ressenti. Avant de quitter l’hôtel, j’ai parlé à l’équipe, au staff, aux joueurs et j’ai un peu pleuré". Transféré pour près de 120 millions d’euros, l’international anglais (12 sélections) a disputé ses premières minutes avec son nouveau club lors du Community Shield perdu samedi face à Leicester (1-0).

"J’ai senti que c’était le temps pour moi de partir", a confié Grealish, motivé par l'idée de jouer la plus belle compétition de clubs. "J’ai toujours dit à quel point je voulais jouer la Ligue des champions, je n’aurais pas pu le faire avec Aston Villa cette année". Champion d’Angleterre en titre, Manchester City visera cette saison une première victoire en C1, quelques mois après sa première finale (défaite 1-0 contre Chelsea).

Un choix motivé par les présences de Guardiola et De Bruyne

Au cours de sa présentation, Jack Grealish a aussi révélé que la perspective de côtoyer Pep Guardiola et un certain milieu de terrain belge l’avait aidé dans sa décision: "La chance de pouvoir gagner des trophées, de jouer avec Kevin De Bruyne et pour le meilleur entraîneur du monde a été un facteur majeur. Je vais apprendre de Guardiola tous les jours et j'ai vraiment hâte de travailler avec lui. La façon dont il entraîne est incroyable".