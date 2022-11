Premier League: première défaite à domicile pour Manchester City, plombé... à la 98e minute

Avec un but dans un temps additionnel rallongé, Brentford a infligé à Manchester City sa première défaite de la saison à domicile (2-1), samedi dans le cadre de la 16e journée de Premier League.

Avec 10 minutes de temps addtionnel (en raison d'une blessure à la tête d'Aymeric Laporte) et 76% de possession, on aurait pu croire que Manchester City allait trouver la faille dans les dernières secondes. Mais c'est finalement Brentford qui a arraché la victoire 2-1, samedi après-midi à l'Etihad Stadium. Le but a été marqué à la 8e minute du temps additionnel par Ivan Toney au terme d'un contre dévastateur et malgré un retour express d'Erling Haaland en position de défense centrale.

Première défaite à domicile en sept mois

L'attaquant anglais de 26 ans avait déjà fait sensation dans cette rencontre en ouvrant le score à la 16e minute. Le voilà désormais à 10 buts en 14 matchs, ce qui ne manquera pas de relancer un peu plus les débats sur sa non-sélection pour la Coupe du monde 2022. Il aurait même pu porter son total à 11, si Kevin De Bruyne (revenu seul en défense) n'avait pas intercepté un énième tir à la dernière seconde.

Manchester City, qui avait égalisé grâce à Phil Foden en fin de première période (45e+1), concède sa première défaite de la saison à domicile. Cela faisait même sept mois que Pep Guardiola et ses hommes ne s'étaient pas inclinés sur leur pelouse. Le dernier revers remontait au 16 avril (2-3 contre Liverpool en demi-finale de FA Cup).

Avec deux défaites et 32 points, Manchester City va passer la trêve de la Coupe du monde à la deuxième place du classement, derrière Arsenal.