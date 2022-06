Premier League: révolution à Chelsea, avec un nouveau président et Marina Granovskaia sur le départ

Le nouveau propriétaire et président du club de Chelsea Todd Boehly a annoncé le départ cet été de la directrice générale du club Marina Granovskaia. La Russe occupait ce poste depuis 2013.

Le changement d’ère se poursuit à Chelsea après l’annonce lundi du départ de Bruce Buck, président de Chelsea depuis 2003. Les nouveaux propriétaires du club ont annoncé une série de nominations pour le nouveau conseil d’administration, actant au passage le départ de Marina Granovskaia, directrice générale du club depuis 2013.

Très discrète depuis sa nomination au board, la Russe est l’une des figures les plus influentes de la planète football, un élément clé de la réussite du club sous la houlette de Roman Abramovitch.

Donner plus de pouvoirs à Tuchel

Granovskaia commence à travailler pour l’ancien propriétaire du club en 1997 lorsqu'elle rejoint le pétrolier Sibneft. Elle déménage ensuite à Londres en 2003 et participe de près à la vie du club de Chelsea dès la prise de contrôle par Roman Abramovitch cette année-là. Elle s’occupait des transferts et des contrats de joueurs depuis 2013, et s'était forgée au fil du temps une réputation de négociatrice acharnée. Restée active ces dernières semaines, elle travaillait en étroite collaboration avec le conseiller technique et performance du club, Petr Cech, indique le Guardian.

"Chelsea et Mme Granovskaia ont convenu qu'elle resterait à la disposition de Boehly (nouveau propriétaire de Chelsea) et du Club pour la durée du mercato, le temps nécessaire pour assurer la transition", indique le communiqué de Chelsea.

Todd Boehly a été nommé président du conseil d’administration et assumera la direction sportive le temps qu’un remplaçant soit nommé. Boehly veut donner au manager de Chelsea, Thomas Tuchel, plus de pouvoir sur le recrutement, mais le club pourrait bientôt avoir besoin de nommer un directeur du football, anticipe le Guardian.