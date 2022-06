Mercato: Lukaku se rapproche de l'Italie, Chelsea et l'Inter auraient trouvé un accord de principe

Romelu Lukaku va bien quitter Chelsea pour rejoindre l’Inter Milan lors du mercato estival. Selon les informations de The Athletic, les deux clubs ont trouvé un accord de principe pour le prêt de l’attaquant belge en Serie A pour la saison 2022-2023.

Le calvaire de Romelu Lukaku à Chelsea va bientôt s'achever. Revenu en Premier League par la grande porte en 2021 après deux saisons à l'Inter Milan en Serie A, le Belge n'a jamais réussi à briller chez les Blues malgré un transfert estimé à près de 115 millions d'euros.

En diffculté outre-Manche, le buteur de 29 ans va donc retourner en Italie pour tenter de s'y relancer. Selon les informations du média britannique The Athletic, les clubs londoniens et intéristes ont trouvé mardi un accord de principe pour le prêt de Romelu Lukaku pendant la saison 2022-2023.

Un prêt payant et aucune clause obligatoire d'achat

Après seulement une saison à Chelsea, une campagne où il n'a jamais réussi à convaincre Thomas Tuchel de l'installer en pointe, Romelu Lukaku va donc retrouver le championnat où il a tant brillé entre 2019 et 2021.

L'opération aurait été conclue à hauteur de huit millions d'euros (plus quelques bonus) et aucune clause obligatoire d'achat n'aurait été inclue. Blues et Nerazzurri se seraient déjà entendus autour du partage du salaire et des bonus de Romelu Lukaku.

Une saison decevante avec Chelsea

Soucieux de se relancer, et profitant des bonnes relations entre le nouveau propriétaire londonien Todd Boehly et ses agents de Roc Nations, Romelu Lukaku doit désormais passer sa visite médicale avant d'officialiser son retour à Milan.

L'attaquant des Diables Rouges passera ses examens la semaine prochaine, donnant ainsi le temps à Chelsea et à l'Inter de régler les derniers détails de son prêt en Lombardie. Si "Big Rom" avait marqué 64 buts en 95 matchs sous les couleurs de l'Inter Milan, le Belge reste sur une triste saison avec seulement 15 buts (8 en Premier League) en 44 apparitions avec les Blues. Après son grand retour à Chelsea en 2021, Romelu Lukaku va donc signer un plus petit retour à Milan.