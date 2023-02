Premier League: rien ne va plus pour Liverpool, balayé par Wolverhampton avec un Klopp sans solution

Corrigé par Wolverhampton ce samedi lors de la 22e journée de Premier League (3-0), Liverpool s'enfonce dans la crise et chute à une inquiétante 10e place. Les temps sont durs, à trois semaines du huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid.

Les Reds ne répondent plus. Dos au mur avant le déplacement à Wolverhampton ce samedi, Liverpool a coulé au Molineux Stadium (3-0), lors de la 22e journée de Premier League. Rapidement surpris par un contre son camp de Joël Matip et une réalisation de Craig Dawson, les hommes de Jürgen Klopp ont eu un sursaut d'orgueil au retour des vestiaires, mais ont été incapables de marquer.

Au contraire des Wolves et de Ruben Neves, qui ont définitivement crucifié les coéquipiers de Mohamed Salah dans le dernier quart d'heure. Ce revers repousse les Reds à une inquiétante 10e place. Pire, Liverpool reste sur quatre matchs sans victoire en Premier League et a essuyé des défaites humiliantes face à Brentford (3-1) et Brighton (3-0).

Éliminé des coupes nationales

Outre le parcours difficile en championnat, Liverpool a également pris la porte en huitième de finale de League Cup face à Manchester City (3-2), puis au 4e tour de Cup face à Brighton (2-1). Des résultats que Jürgen Klopp a du mal à comprendre.

"Le début du match a été horrible. Ces 12 premières minutes ont été les pires depuis un moment. Nous nous sommes causé des problèmes. On m'a demandé si c'était dû aux 63 matchs de la saison dernière. Oui, cela a eu une influence, mais nous sommes en février et nous avons eu une semaine complète pour nous préparer", a analysé le coach allemand au coup de sifflet final.

Le derby face à Everton, lundi prochain, peut être un tournant de la saison des Reds, qui devront retrouver des couleurs en championnat avant d'affronter le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions (21 février-15 mars) pour le remake de la dernière finale de C1.