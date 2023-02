Premier League: un gros coup d'arrêt pour le leader Arsenal, battu chez le mal classé Everton

Sur le papier, le déplacement à Goodison Park avait tout d’une formalité pour un Arsenal qui marche sur l’eau depuis le début de la saison. Sauf qu'Everton, 19e au coup d'envoi, était dans un bon jour. Et après une performance plus que convaincante, les Toffees ont battu le leader de Premier League grâce à James Tarkowski (1-0).

La voilà, la très grosse surprise de cette 22e journée de Premier League. Sur le papier, la rencontre entre Everton et Arsenal (1-0) laissait présager une victoire aisée des Gunners qui marchent sur l’eau en Premier League et occupent assez logiquement la première place au classement. Dans le sens inverse, Everton est dans les bas-fonds du championnat et n’a plus gagné octobre dernier.

Mais soutenus par un public de Goodison Park au rendez-vous, les hommes de Sean Dyche - qui effectuait sa première sur le banc du club de Liverpool - vont donner beaucoup de mal aux visiteurs et même les dominer à certains moments. À la 32e minute, Calvert-Lewin est tout proche d’ouvrir le score. Le centre d’Onana est parfait et le buteur se jette pour reprendre, mais ce dernier rate le cuir de très peu. Premier avertissement pour Arsenal qui se montre peu dangereux face au club qui a sans doute réalisé sa meilleure performance de la saison.

Tarkowski mène Everton au succès

La pause passée, Everton n’a pas laissé sa belle envie aux vestiaires, et continue de mettre sous pression des Gunners décidément pas dans un grand jour. Solide derrière, James Tarkowski profite d’un corner tiré par McNeil afin de placer un coup de tête sur lequel Ramsdale ne peut pas intervenir. 61e minute, les locaux qui étaient lanterne rouge avant le coup d’envoi surprennent le leader de Premier League (1-0).

Les recrues Jorginho et Trossard ne réussiront pas à inverser la tendance du match. Même si les joueurs d’Arteta se montrent plus portés vers l’offensive, la précision manque, à l’image des tirs ratés d’Odegaard et Saka, habituellement adroits devant les cages. Signe qu’Arsenal n’avait étrangement pas les armes pour lutter contre une équipe luttant pour sa survie dans l’élite.

Manchester City en embuscade

Ce revers, Arsenal pourrait le payer très cher à la fin de la saison. Pour cause, Manchester City a l’occasion en cas de succès contre Tottenham ce dimanche, de revenir à deux points des Gunners (avec un match en plus). D’autant que le 15 février, Gunners et Citizens s’affronteront pour ce qui pourrait être la rencontre la plus importante de Premier League. Le match qui va potentiellement déterminer le favori entre les deux clubs pour le titre.

Ne pas oublier aussi Newcastle et Manchester United qui malgré leur retard (11 points) ont encore les moyens de revenir à hauteur des deux mastodontes. Côté Everton, ce succès leur permet de remonter provisoirement à la 17e place. Et d’aborder de la meilleure des manière le derby du 13 février contre un Liverpool malade depuis le début de la saison.