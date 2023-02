Liverpool: Klopp fustige les dépenses folles de Chelsea lors du mercato

En explosant les compteurs lors du dernier mercato hivernal, Chelsea n'a pas remonté sa cote de popularité auprès de Jürgen Klopp. L'entraîneur de Liverpool a ironisé sur les millions lâchés par les Blues pour renforcer leur effectif.

La planche à billets a encore tourné à plein régime cet hiver du côté de Chelsea. Entre Enzo Fernandez (121 millions d’euros), Mykhaylo Mudryk (70 millions, hors bonus), Benoît Badiashile (38 millions), Noni Madueke (35 millions), Malo Gusto (30 millions), Andrey Santos (12,5 millions) et David Datro Fofana (12 millions), sans oublier le prêt payant de João Félix évalué à 11 millions d’euros, le nouveau boss Todd Boehly s’est fait plaisir en alignant les chèques durant un mois.

"Je ne dirai rien sans la présence de mon avocat"

Objectif de ce mercato mirobolant : écœurer la concurrence et donner le plus d’armes possibles à Graham Potter pour passer rapidement de la dixième place de la Premier League à un classement plus respectable. Forcément, ces dépenses totalement folles font grincer des dents dans le reste du Royaume. Présent en conférence de presse ce vendredi, Jürgen Klopp a bien eu du mal à cacher son incompréhension au moment d’évoquer les innombrables investissements réalisés par Chelsea.

"Je ne dirai rien sans la présence de mon avocat", a-t-il d’abord souri. "Je plaisante, mais honnêtement, je ne sais pas, je ne comprends pas cette partie du business, tout ce qu’il est possible de faire ou pas. Ils ont dépensé une énorme somme lors des deux derniers mercatos. Ils n’ont signé que des excellents joueurs. Donc de ce point de vue, félicitations. Je ne comprends pas comment cela peut être possible. Mais ce n’est pas à moi de vous dire comment cela fonctionne", a ajouté l’entraîneur de Liverpool, qui n’a enregistré qu’un seul renfort en janvier.

Pour 42 millions d’euros, les Reds ont convaincu le PSV Eindhoven de laisser partir l’attaquant néerlandais Cody Gakpo, une des révélations du dernier Mondial, qui n’a pas encore marqué sous ses nouvelles couleurs.