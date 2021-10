Premier League: Roy Keane allume Tottenham, une équipe "épouvantable"

Ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane a durement critiqué les Spurs après leur lourde défaite samedi face aux Red Devils (3-0) en Premier League. Il estime qu'ils sont particulièrement "ennuyants" à voir jouer.

Qu’elle semble loin l’époque où Tottenham se hissait en finale de C1 et se mêlait à la lutte pour le podium en championnat. C’était il y a deux ans mais la situation des Spurs a bien changé depuis. Déjà décevants la saison dernière, ils n’occupent que la huitième place de Premier League après dix journées. Corrigés samedi par une équipe de Manchester United (3-0) qui restait pourtant sur une déroute contre Liverpool (5-0), ils pointent déjà à dix points du leader Chelsea. Et font face à de grosses critiques en Angleterre. Pas vraiment adepte de la langue de bois, Roy Keane a été l’un des plus véhéments sur les plateaux TV.

Keane pointe le niveau "épouvantable" des Spurs

"Ces Spurs sont désespérés. Sur un corner, alors qu’ils étaient menés 2-0 à domicile, ils sont restés à trois derrière. C’est épouvantable, c’est d’un niveau abyssal. Ces Spurs sont ennuyants. On s’ennuie vraiment quand on les regarde. Quand vous êtes menés 2-0 chez vous, votre instinct doit vous pousser à attaquer. Là c’est comme s’ils avaient jeté l’éponge alors qu’il restait 15 minutes", a lancé l’ex-international irlandais et capitaine des Red Devils au micro de Sky Sports.

Mêmes critiques de la part de Graeme Souness, ancienne gloire de Liverpool : "Harry Kane n’est plus que l’ombre de lui-même, comme Lucas Moura. Ils ont terminé avec 58% de possession, mais ils n’ont rien fait. Même pas un tir cadré. Les supporters sont rentrés chez eux en se demandant ce qu’allait pouvoir faire cette équipe cette année. Tottenham finira dans le milieu de tableau, au mieux." Les hommes de Nuno Espírito Santo tenteront de relever la tête jeudi face aux Néerlandais du Vitesse Arnhem en Ligue Europa Conference (21h sur RMC Sport). Ils ne sont pour l'instant que troisièmes d’un groupe dominé par le Stade Rennais.

