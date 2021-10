Tottenham: Lloris projette déjà une date pour la fin de sa carrière

Tottenham affronte West Ham ce dimanche (15h sur RMC Sport 1) lors de la neuvième journée de Premier League. Avant ce nouveau derby londonien, Hugo Lloris s'est confié sur la suite de sa carrière. Le gardien des Spurs et des Bleus a aussi affiché son soutien pour Harry Kane après un été agité.

Récent vainqueur de la Ligue des nations avec l'équipe de France, Hugo Lloris espère surfer sur cette bonne dynamique et aider Tottenham à redresser la tête en Premier League. Les Spurs sont septièmes du classement avant leur derby londonien contre West Ham ce dimanche (15h sur RMC Sport 1) et restent sur deux succès consécutifs.

Cadre de l'équipe entraînée par Nuno Espirito Santo, le champion du monde 2018 s'est livré auprès de Sky Sports avant le duel contre les Hammers. L'occasion pour le gardien français de rappeler son implication, malgré ses 34 ans.

"Je suis toujours le jeune garçon qui avait l’habitude de jouer après l’école au parc. Jouer une finale de Coupe du monde ou de Ligue des champions… le contexte a changé mais le jeu reste le même. Ma motivation c’est le jeu, a lancé Hugo Lloris. Je sais que je suis dans les dernières étapes de ma carrière. Il me reste, je ne sais pas, trois ou quatre ans devant moi. Je sais que je dois encore plus en profiter qu’avant parce qu’un jour cela va s’arrêter. Avec le sourire, avec de la positivité, j’essaye de mettre toute mon énergie à l’entraînement et c’est la meilleure façon de profiter du football et de la compétition."

Lloris prend la défense de Kane

Candidat au départ et très proche de Manchester City pendant le mercato estival, Harry Kane est finalement resté à Tottenham. Le buteur anglais a ensuite mis plusieurs semaines avant de s'en remettre et de marquer son premier but en Premier League lors du succès face à Newcastle le week-end dernier (2-3). Au soutien de son partenaire, Hugo Lloris justifie cette mauvaise passe par la défaite des Three Lions en finale de l'Euro à Wembley.

"Il est passé par beaucoup d’émotions pendant l’été. Après la grosse déception de la finale perdue par l’Angleterre, c’est normal d’avoir besoin de temps pour récupérer. Il faut tant d’énergie, d’efforts, de sacrifices pour en arriver-là et on a l’impression de ne pas être récompensé. A la fin de la journée, seule la victoire compte, a encore estimé le gardien des Spurs et des Bleus. J’ai été dans cette situation après la défaite contre le Portugal en 2016 à domicile. Cette finale, aurait pu changer la carrière de tous les joueurs impliqués et on ne pouvait imaginer que l’on gagnerait la Coupe du monde deux ans plus tard. Je ne suis pas inquiet pour Harry parce qu’il est à l’âge parfait, au moment parfait de sa carrière."

