Premier League: Southampton-Aston Villa interrompu en raison d’un drone au-dessus du stade

La rencontre de 21e journée de Premier League entre Southampton et Aston Villa a été perturbée par la présence d’un drone survolant le St Mary's Stadium. Le match a pu reprendre après quelques minutes d’interruption.

Un drôle de scène s’est tenue au St Mary's Stadium ce samedi après-midi. À la 41e minute du match entre Southampton et Aston Villa comptant pour la 21e journée de Premier League, le jeu a été interrompu alors que les locaux avaient une bonne opportunité sur coup franc, en raison d’un drone observé au-dessus de la pelouse.

L’arbitre a immédiatement renvoyé les deux équipes au vestiaire pour des raisons de sécurité. Une petite dizaine de minutes plus tard, les débats ont pu reprendre sans conséquence. La mi-temps a été sifflée sur un score nul et vierge quelques minutes plus tard.

La Premier League et le PSG témoins d'une scène similaire en 2022

Ce n’est pas la première qu’un match est interrompu pour cette raison. Il y a tout juste un an, Brentford-Wolverhampton avait également stoppé durant 20 minutes, le temps d’un hélicoptère ne repère l’appareil. Mais cette scène a déjà été observée en dehors de la Premier League. Quelques jours plus tôt, le 16e de finale de Coupe de France entre Vannes et le PSG avait aussi été brièvement arrêté pour cet incident, tout comme un match de Liga en 2021.