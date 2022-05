Premier League: Tottenham-Arsenal, comment les 2 équipes en sont arrivées à ce derby bouillant

Ce jeudi à 21 heures, Tottenham accueille Arsenal pour un derby décisif en vue de la prochaine Ligue des champions. A trois journées de la fin du championnat, les Spurs doivent gagner pour revenir à un point des Gunners, qui assureront leur 4e place en cas de victoire.

Ces deux dernières saisons, Tottenham et Arsenal ont terminé loin du Top 4 et d’une qualification en Ligue des champions. Les Gunners ont même échoué à disputer la plus grande compétition européenne lors des cinq dernières saisons. Mais cette fois, les deux clubs du nord de Londres sont à la lutte pour arracher leur ticket, qui pourrait être attribué dès ce jeudi lors du derby disputé sur le terrain des Spurs. L'aboutissement, pour l'une ou l'autre des deux équipes, d'une saison en montagnes russes.

Août 2021 : Arsenal sous l’eau dès le début de saison

Après une 8e place l’an dernier en Premier League, les Gunners ont passé l'été à mettre en place leur plan pour retrouver l’Europe, et dans un premier temps la Ligue Europa. Un plan vite mis à mal par trois défaites en ouverture du championnat, en l’absence de quelques cadres, face à Brentford, Chelsea et Manchester City. Bilan après trois journées, neuf buts encaissés, zéro marqué et une 20e place au classement.

C’était tout ce qu’il fallait pour entamer le crédit de Mikel Arteta, éliminé de la Ligue Europa en demi-finales quelques mois plus tôt et déjà dans une position inconfortable. Mais en pleine crise, la direction des Gunners décide de faire confiance à son entraîneur espagnol. Officieusement, Arteta a jusqu’au derby face à Tottenham, fin septembre, pour redresser la barre. Arsenal bat son rival historique et s’offre une série de 10 matchs sans défaites toutes compétitions confondues. Tout va mieux.

Novembre 2021 : Déjà un changement de coach à Tottenham

C’était le pari des Spurs l’été dernier : aller chercher Nuno Espirito Santo, l’entraîneur des Wolves, pour mettre en place du jeu et retrouver la Ligue des champions. Habitué de la Premier League, le Portugais devait vite s’adapter. Tottenham espérait avoir trouvé la bonne pioche, un an et demi après le départ de Mauricio Pochettino et l'interim Mourinho. Sauf que Nuno Espirito Santo n’aura eu droit qu’à 17 matchs avant d’être limogé.

Malgré une victoire en août contre Manchester City, les Spurs pointent alors à la 9e place après 10 journées et le coach portugais paye une lourde défaite 3-0 à domicile contre Manchester United. Antonio Conte arrive dans la foulée, il remet Tottenham dans le Top 4 au bout de seulement sept journées et reste invaincu pendant neuf matchs en Premier League. Il est adopté immédiatemment.

Décembre 2021 : les "baby Gunners" prennent le pouvoir

Il y a un moment que les jeunes joueurs d’Arsenal portaient leur équipe, mais au milieu de la saison, leur prise de pouvoir s’accentue. La mise à l’écart puis le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang, jusqu’ici capitaine, va dans ce sens. Les Gunners sont désormais emmenés par Saka, Martinelli et Smith Rowe, tous âgés de 20 ou 21 ans. Martin Odegaard, 23 ans, est presque un vétéran dans le onze.

Symbole de cette dynamique, lors du match contre Leeds, les quatre buts d’Arsenal sont inscrits par Martinelli, Saka et Smith Rowe. Seuls trois titulaires ont plus de 24 ans : Xhaka, Partey et Lacazette. Aujourd’hui, à trois journées de la fin du championnat, Bukayo Saka et Emile Smith Rowe ont marqué 11 et 10 buts en Premier League. On n’avait plus vu un duo aussi jeune et aussi prolifique dans le championnat anglais depuis Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney.

Février 2022 : le réveil de Kane pour accompagner Son

Après une première moitié de saison timorée, Harry Kane sort du bois avec un doublé contre Manchester City. Il enchaîne ensuite pour marquer sept buts et donner six passes décisives en seulement neuf matchs de Premier League. Heung-min Son, leader sans faille de l’attaque des Spurs, continue lui d’être aussi efficace. Après 33 journées, Tottenham est 4e du championnat, en position pour accrocher la Ligue des champions.

Au total, Son en est désormais à 20 réalisations et 7 passes décisives cette saison en Premier League. Seul Mohamed Salah fait mieux. Kane, lui, est légèrement derrière (13 buts et 8 passes) en raison de ses premiers mois compliqués à la suite de son transfert avorté vers City l’été dernier. Mais à la fin de l'hiver, quand Tottenham avait besoin de lui, il était là.

Avril-mai 2022 : la grosse série d’Arsenal

Début avril, les hommes de Mikel Arteta ont les cartes en main pour aller chercher leur qualification pour la prochaine Ligue des champions mais se sabordent tout seuls en perdant trois matchs de suite contre Crystal Palace, Brighton et Southampton. Les absences pour blessures de Partey et Tierney n’aident pas mais les Gunners n’ont plus de jokers alors qu’arrivent trois rencontres face à Chelsea, Manchester United et West Ham, trois équipes bien classées.

Contre les Blues, les Gunners se ressaisissent et s’imposent 4-2 à Stamford Bridge. Ils enchaînent en battant United à l’Emirates Stadium, dans un match qui aurait pu basculer dans le mauvais sens, et terminent la série sur le terrain de West Ham, sans briller. Arsenal repasse devant Tottenham au classement et se projette sur le North London derby qui promet d’être décisif.

Mai 2022 : le nul qui fait mal à Tottenham

Juste avant de recevoir Arsenal, les Spurs avaient une mission au moins aussi compliquée, celle d’aller prendre des points à Anfield, face à une équipe de Liverpool qui joue le titre, sous peine d’offrir un nouveau joker aux Gunners. Les hommes d’Antonio Conte ont donc bataillé mais n’ont pas pu arracher mieux que le nul, ce qui n’arrange personne.

Les Spurs sont en effet relégués à quatre points d’Arsenal et n’ont plus leur destin entre les mains. Même s’ils remportent le North London derby qui s’annonce bouillant, jeudi soir, ils resteront derrière au classement, avec seulement deux matchs restants. Au contraire, s’ils perdent, ils verront la 4e place s’envoler mathématiquement au profit de leur rival londonien. "London is red", crient déjà les supporters d’Arsenal. Cela fait six ans qu’ils attendent la Ligue des champions et qu’ils n’ont plus terminé devant Tottenham au classement.