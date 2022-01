Premier League: Tottenham-Arsenal reporté faute de Gunners disponibles

Le match de la 22e journée de Premier League entre Tottenham et Arsenal était prévu dimanche 16 janvier à 17h30. Mais la rencontre a été reportée en raison de nombreuses absences dans l'effectif des Gunners, pour cause de Covid mais pas seulement.

Dans l'impossibilité de fournir un groupe de 14 joueurs (dont un gardien), Arsenal a obtenu ce samedi le report de son match de Premier League prévu dimanche contre Tottenham. La nouvelle date de ce derby londonien sera prochainement annoncée.

Au cours de la semaine, Martin Odegaard a été testé positif et a dû déclarer forfait juste avant la demi-finale aller de Coupe de la Ligue anglaise contre Liverpool (0-0). Mais la Premier League précise que les forfaits dans les rangs d'Arsenal ne sont pas seulement dus au coronavirus.

"Nous étions prêts", disait Arteta

Les Gunners souffrent aussi de nombreuses blessures (Cedric Soares, Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe et Takehiro Tomiyasu), mais aussi des absences de ses internationaux disputant actuellement la Coupe d'Afrique des nations (Thomas Partey, Mohamed Elneny, Nicolas Pepe et Pierre-Emerick Aubameyang). Or, l'organisateur du championnat anglais rappelle que tous les clubs ont le droit de demander le report d'un match, si le Covid-19 représente un "facteur" de la requête. D'après Sky Sports, la direction de Tottenham est néanmoins très agacée par ce report, constatant que l'adversaire ne souffre pas d'un foyer d'épidémie de coronavirus.

"Ce qui aujourd'hui est très peu probable peut parfaitement arriver demain. C'est déjà arrivé dans un sens alors que nous étions prêts à jouer un match (...) Cela peut arriver dans l'autre sens. Mais notre intention reste toujours de jouer", avait affirmé l'entraîneur, Mikel Arteta, interrogé vendredi.

Un autre match de cette 22e journée de Premier League avait déjà été reporté: Burnley-Leicester, qui devait se tenir samedi après-midi. Le week-end anglais, ouvert avec le nul 1-1 entre Brighton et Crystal Palace, s'achève dimanche avec les coups d'envoi à 15h de Liverpool-Brentford (RMC Sport 1) et West Ham-Leeds (RMC Sport 2).