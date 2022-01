Premier League: vers un changement des règles Covid après des soupçons d'abus des clubs

La Premier League a annoncé ce mercredi qu’elle allait modifier son règlement sanitaire afin d’éviter de voir les clubs abuser des reports pendant les prochaines semaines.

En Ligue 1 certains clubs ont regretté le deux poids deux mesures de la LFP concernant les reports de match liés au Covid-19. En Angleterre, la Premier League va changer son protocole sanitaire afin d’éviter les polémiques pendant la saison. L’instance britannique l’a confirmé mercredi via un communiqué transmis à la presse.

"La Premier League consulte les clubs concernant les règles et les demandes de report lié au Covid-19 à la lumière de l'évolution de la situation nationale et de la baisse du nombre de cas au sein de nos équipes, a estimé la Premier League via des propos relayés par la presse d’outre-Manche. Les directives actuelles de la Ligue ont été modifiées en décembre suite à l'émergence du nouveau variant Omicron. La Ligue continue de surveiller les effets continus du virus et mettra à jour ses directives en conséquence."

14 joueurs aptes pour maintenir le match

Avec la baisse du nombre de cas quotidien en Angleterre, la Premier League entend ainsi assouplir ses normes afin d’éviter les reports en championnat. En cette période de Coupe d’Afrique des nations, plusieurs équipes ont pu profiter du coronavirus pour demander la reprogrammation de rencontres en s’appuyant sur le règlement actuel de la Ligue.

Si 14 joueurs (dont un gardien) sont aptes à jouer, le match est maintenu. Toutefois si le total de joueurs disponibles passe à 13 (dont un gardien) et qu’au moins un joueur est atteint par le Covid-19, un club peut demander le report de son match.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

Des protocoles "plus adaptés" à la situation

Une situation dénoncée par plusieurs dirigeants de formations en Premier League comme Christian Purslow, en poste à Aston Villa.

"Je pense que les protocoles qui ont été mis en place pour permettre aux clubs de reporter des matchs en pleine crise de Covid ne sont plus adaptés, a expliqué le directeur général des Villans auprès du journal The Times. Ils étaient bien intentionnés à l'époque, mais avoir une situation où les clubs demandent le report de matchs avec seulement un ou deux cas positifs de Covid n'a jamais été l'intention des règles."

Après plusieurs semaines de compétition sous l’égide de la règlementation actuelle, plusieurs clubs accusent de nombreux matchs en retard. Alors que la 24e journée de la saison a débuté mardi avec le nul entre Brighton et Chelsea (1-1), Tottenham ou Leicester n’ont joué que 18 rencontres avant leur confrontation ce mercredi. Dernier du classement, Burnley n’a disputé que 17 matchs en Premier League après de multiples reports. Une situation qui devrait bientôt évoluer.