Premier League: un fan de Tottenham arrêté pour un crachat sur un stadier

Un supporter de Tottenham a été arrêté et placé en garde à vue à la suite de la spectaculaire victoire des Spurs sur la pelouse de Leicester (3-2) mercredi soir, rapporte la presse anglaise. Il est soupçonné d'avoir craché sur un steward du King Power Stadium.

C'est une nouvelle qui vient un petit peu gâcher la fête. Ce jeudi, au lendemain de la victoire renversante de Tottenham sur la pelouse de Leicester (2-3, match en retard de la 17e journée de Premier League), le Daily Mail nous apprend qu'un supporter des Spurs a été arrêté et placé en garde à vue pour un crachat sur un stadier du King Power Stadium, le stade des Foxes.

"Un homme de 22 ans du Bedfordshire a été arrêté, soupçonné d'agression. Il restera en garde à vue", a déclaré une porte-parole de la police du Leicestershire. "Il est soupçonné d'avoir craché sur un steward." Les faits seraient survenus en fin de match, lorsque les joueurs de Tottenham se sont pressés en bas des tribunes pour célébrer le but vainqueur de Steven Bergwijn au bout du temps additionnel. Sur plusieurs clichés, on peut apercevoir une début de bousculade et des stadiers au sol.

Un stadier piétiné ?

Comme le rapporte le Daily Mail, certains supporters de Leicester affirment également avoir vu des "scènes horribles" de supporters extérieurs piétinant un stadier allongé sur le sol. Pour l'heure, Leicester et Tottenham n'ont pas encore communiqué sur cette affaire.

Sur le terrain, les Spurs ont fait une très belle opération en arrachant cette victoire en toute fin de match et en se trouvant un nouveau héros: l'improbable Steven Bergwijn. Le milieu néerlandais de 24 ans, très peu utilisé cette saison, a inscrit un doublé express (95e, 97e) et s'est offert la plus belle performance de sa jeune carrière. On préfère largement retenir ça de cette soirée un peu folle.