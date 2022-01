Tottenham: quand Lloris traverse tout le terrain après la fin de match dingue contre Leicester

Passé proche de la défaite contre Leicester mercredi, Tottenham a pu arracher, dans les dernières secondes du temps additionnel, une victoire inespérée (3-2) grâce à un doublé de Steven Bergwijn. Sur le dernier but, le portier Hugo Lloris s’est illustré en traversant tout le terrain pour célébrer avec ses coéquipiers.

Des airs de match de Ligue des champions contre l'Ajax... Tottenham est passé par toutes les émotions mercredi en Premier League, lors de sa victoire renversante contre Leicester (3-2). Cinquièmes au classement, les Spurs se remettent peu à peu de leur mauvais début de saison, depuis l’arrivée sur le banc d’Antonio Conte. Même si tout n’est pas encore parfait, les troupes du coach italien ont fait preuve d’un mental impressionnant pour arracher la victoire face aux Foxes.

Alors qu'ils étaient menés 2-1 à la 90e minute aves des buts de Daka et Maddison, la lumière est venue de Steven Bergwijn qui a inscrit un doublé dans le temps additionnel, pour donner la victoire aux siens. C’est lors de ce dernier but que le gardien et capitaine de l’équipe Hugo Lloris s’est illustré... en traversant tout le terrain pour célébrer cette réalisation avec ses coéquipiers au King Power Stadium.

Le héros Bergwijn

Si le portier de l’équipe de France a pu connaître un tel moment, c’est grâce à un attaquant peu titulaire depuis l'arrivée d'Antonio Conte: Steven Bergwijn. Avec seulement neuf apparitions en championnat, le Néerlandais est souvent annoncé vers la sortie depuis le début du mercato hivernal.

La situation du joueur de 24 ans n’est pas aisée depuis le début de la saison, mais ce doublé lui a permis de recevoir les louanges de son coach qui pourrait davantage compter sur lui après cette folle soirée: "Steven est un joueur qui, s’il est en bonne condition physique, peut commencer les matchs ou entrer et changer le jeu. Je pense que c’est un joueur important et vous savez très bien que le joueur doit être heureux et je pense que le joueur est heureux de rester avec nous et de jouer pour Tottenham", a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre.