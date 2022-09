Premier League: un match reporté à cause d’une grève ferroviaire

La huitième journée de Premier League compte déjà un imprévu. En raison d’une grève ferroviaire, la rencontre entre Brighton et Crystal Palace, prévue pour le 17 septembre, est reportée. La nouvelle date de cette rencontre reste encore inconnue.

Décidément, Brighton voit son actualité être animée depuis ce mercredi. Alors que le coach Graham Potter est le candidat privilégié par Chelsea pour remplacer Thomas Tuchel, les Seagulls voient maintenant une de leur rencontre être reportée. Censé avoir lieu le 17 septembre dans le cadre de la 8e journée de Premier League, le match entre Brighton et Crystal Palace a été reporté.

La raison indiquée dans le communiqué des Seagulls est une grève ferroviaire. Le directeur général du club Paul Barber affirme avoir fait tout son possible afin que le match ait lieu en temps et en heure: "Un dialogue continu a eu lieu pour parvenir à un accord avec toutes les autorités concernées." Le dirigeant explique aussi cette décision par la nécessité de garantir la "sécurité des supporters des deux équipes, de notre personnel du match, des joueurs et des officiels."

Brighton a tout tenté pour jouer le match

En parallèle des discussions menées pour trouver une solution, les dirigeants de Brighton n’ont pas ménagé leurs efforts afin de disputer cette rencontre. "Nous avons examiné un certain nombre d’options et de plans d’urgence, y compris des options de voyage supplémentaires, ou le déplacement du match plus tôt ou plus tard dans la semaine." Mais ces options sont finalement restées sans suite, notamment à cause de la trêve internationale.

Avant de présenter des excuses aux supporters, les dirigeants ont entretenu le flou sur le moment où ce match pourra être disputé. Avant cela, Brighton se déplacera sur le terrain de Bournemouth ce samedi (à 16h), tandis que Crystal Palace sera confronté à un gros morceau dimanche avec Manchester United (à 17h30). À voir si Potter sera toujours sur le banc de touche des Seagulls pour les matchs à venir.