Chelsea: Zidane et Pochettino cités pour succéder à Tuchel, Graham Potter favori

Thomas Tuchel à peine limogé, Chelsea s'est déjà lancé sur la piste d'un successeur. Un premier nom sort du lot: celui de Graham Potter (47 ans, Brighton). Zinedine Zidane et Mauricio Pochettino sont également cités.

Selon The Athletic, le limogeage de Thomas Tuchel était entériné avant même le coup d’envoi du match contre le Dinamo Zagreb, qui s’est soldé par une courte défaite (0-1) pour le club de Chelsea. Le résultat conforte donc les dirigeants du club dans leur décision, envisagée depuis un certain temps, et sur la nécessité de nommer un remplaçant rapidement.

Peu d’entraîneurs de cette dimension sont sur le marché actuellement, à l’exception peut-être de Mauricio Pochettino, qui connaît la Premier League et a emmené Tottenham en finale de la Ligue des champions.

Potter, le favori

Zinedine Zidane l’est également, dans une moindre mesure. Le technicien français a réalisé des prouesses avec le Real Madrid, mais il n’est pas spécialement attiré par la Premier League. Surtout, il vise un autre poste, plus important à ses yeux, celui de sélectionneur de l’équipe de France. Les deux hommes sont cités parmi les candidats potentiels. En réalité, Chelsea aurait décidé de jeter son dévolu sur un entraîneur en poste. Ainsi, le coach de Brighton (depuis 2019) Graham Potter serait le favori des Blues, à en croire Sky Sports.

Chelsea serait en passe d’entamer des discussions pour libérer Potter du contrat qui le lie aux Seagulls jusqu’en 2025. Le jeune technicien anglais a hissé le club de Brighton de la 16e place (en 2020-2021) à la 9e place (2021-2022) du championnat d'Angleterre, tout en développant un jeu attrayant.

Quant à Thomas Tuchel, les nouveaux propriétaires américains de Chelsea n’auront sans doute pas apprécié l’entame de championnat médiocre au sortir d’un mercato somptuaire qui aura vu le club dépenser sans compter pour renforcer à la fois son attaque et sa défense. Mais le déclin n’a pas débuté en août, cela fait déjà plusieurs mois que l’équipe ne tourne plus. La fin du dernier exercice avait déjà été parsemé de prestations désolantes. En championnat, Chelsea occupe actuellement une décevante 6e place, plutôt flatteuse au vu de certaines de ses prestations, avec 10 points sur 18 possibles.