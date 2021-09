Premier League: une récompense pour les clubs qui font vacciner leurs joueurs contre le Covid

La Premier League incite ses joueurs à se faire vacciner en promettant une récompense aux clubs. Les détails du bonus sont pour l'heure inconnus, explique Sky Sports. Actuellement, seulement sept clubs possèdent au moins 50% de leur effectif avec un schéma vaccinal complet.

Pour lutter contre le Covid-19, la Premier League tente l'appât du gain. Dans une lettre adressée aux clubs, que Sky Sports s’est procurée, la Premier League encourage la vaccination des joueurs en proposant une récompense aux clubs. Celle-ci serait attribuée pour les effectifs avec un taux de vaccination supérieur à 50%.



"Selon les données dont nous disposons, seuls les effectifs de sept clubs sont entièrement vaccinés à plus de 50 %. Nous avons donc du chemin à faire. Nous examinons si, et comment, nous pouvons récompenser au mieux les équipes/joueurs qui sont le plus en règle avec le Covid et qui ont choisi de se faire vacciner. Il est de plus en plus clair que la vaccination complète sera le critère clé pour le gouvernement et les autorités sanitaires, en termes de voyages internationaux et de pass sanitaire lors d'événements de grande envergure", explique l’organisateur du championnat d’Angleterre.

Pour le moment, aucune information n’a filtré sur la nature exacte de la récompense promise aux clubs.

100% de vaccinés à Wolverhampton

Selon les informations de Sky Sports, l’effectif de Wolverhampton est vacciné 100%. Brentford et Leeds seraient à 90%. D'autres clubs ont par ailleurs fait savoir au média anglais qu'ils avaient encouragé leurs joueurs à se faire vacciner, mais qu'ils ne pouvaient pas les y obliger. Enfin, certains clubs ont choisi de ne pas répondre, par rapport au secret médical.