Premier League: une solution trouvée pour les hors-jeu polémiques avec le VAR

La Premier League aurait décidé pour la saison prochaine d'utiliser des lignes plus épaisses pour le révélateur de hors-jeu utilisé par les arbitres vidéo. Le championnat anglais veut réduire les polémiques sur les buts refusés pour quelques centimètres sur des images loin d'être parfaitement nettes.

Les buts refusés pour des hors-jeu jugés au centimètre ont encore fait grincer pas mal de dents cette saison en Angleterre. Les images de l'assistance vidéo (VAR), montrant les arbitres superposer des lignes au pixel près, n'ont cessé de générer de la frustration chez les supporters et les téléspectateurs. Pour limiter ces nombreuses situations incomprises, la Premier League a décidé, selon Sky Sports, d'utiliser des lignes plus épaisses pour son révélateur.

Les décideurs du championnat anglais espèrent que les situations très litigieuses, où la décision se joue effectivement sur quelques centimètres, bénéficieront plutôt aux attaquants. Avec des lignes plus épaisses, il pourrait parfois devenir impossible de trancher sur une image floue. Jusqu'à présent, les lignes très fines défavorisaient les attaquants, à cause de leur posture vers l'avant par rapport à leurs adversaires.

Avant l'automatisation des hors-jeu?

Pour cette modification, la Premier League n'a pas besoin de l'autorisation de l'International Football Association Board (IFAB). Aucune règle spécifique sur ce détail du VAR n'a été dictée par l'organe qui dicte les lois du jeu.

En parallèle, la Premier League travaille sur un système d'automatisation de la détection des hors-jeu. Des tests ont d'ores et déjà été menés au cours de la saison 2020-2021, et devraient être reconduits lors de l'exercice à venir. Les résultats seraient probants et auraient même convaincu la FIFA de déployer cette technologie pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.