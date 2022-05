Premier League: Vieira parmi les nommés pour le trophée de meilleur entraîneur, mais pas Tuchel

La Premier League a dévoilé ce vendredi la liste des cinq finalistes pour le trophée de meilleur entraîneur de la saison. Patrick Vieira, 11e du championnat avec Crystal Palace, figure parmi les nommés. Pas Thomas Tuchel (Chelsea), ni Mikel Arteta (Arsenal).

L’hégémonie de Pep Guardiola et de Jürgen Klopp, qui se partagent tous les trophées depuis 2017 (trois pour l’Espagnol, un pour l’Allemand), va-t-elle être brisée ? Ce vendredi, la Premier League a dévoilé la liste des cinq finalistes pour le titre de meilleur entraîneur de la saison. Les coachs de Manchester City et de Liverpool, qui se livrent une lutte acharnée pour le sacre en championnat, figurent bien évidemment parmi les cinq nommés, aux côtés de Thomas Frank (Brentford), Eddie Howe (Newcastle) et Patrick Vieira (Crystal Palace).

Le technicien français, en poste sur le banc des Eagles depuis l’été dernier, est actuellement 11e du championnat. A trois journées de la fin, son club compte déjà autant de points que la saison passée, conclue à la 14e place. Howe, arrivé à Newcastle au mois de novembre, a quant à lui réussi à assurer le maintien des Magpies, qui ont pourtant dû attendre la 15e journée pour connaître leur première victoire en championnat. La présence de Frank vient de son côté récompenser la saison solide de Brentford, promu et actuel 13e de Premier League.

Tuchel et Arteta absents de la liste

Cette liste contient tout de même quelques absences remarquées. Thomas Tuchel, 3e du championnat avec Chelsea, ou encore Mikel Arteta, en passe de ramener Arsenal dans le top 4 pour la première fois depuis la saison 2015-2016, auraient pu prétendre à ce trophée.

Ce vendredi, le championnat anglais a également dévoilé les huit heureux élus qui prétendent au titre de meilleur joueur de la saison. Si les inévitables Mohamed Salah et Kevin De Bruyne sont présents, l’absence de Sadio Mané, et celle de Cristiano Ronaldo dans une moindre mesure, interpelle.