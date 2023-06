Procès de Benjamin Mendy: "Il voulait faire la fête et avoir des relations sexuelles", le procureur très offensif

Depuis lundi s’est ouvert le deuxième procès de Benjamin Mendy. L’arrière gauche français de 28 ans est accusé de viol et de tentative de viol par deux plaignantes. Ce jeudi, en présence du joueur de Manchester City, le procureur s’est longuement exprimé sur ces deux accusations au tribunal de Chester.

Le deuxième procès Benjamin Mendy se poursuit. Après une introduction du juge Everett devant les douze nouveaux membres du jury (six femmes et six hommes), le procureur Benjamin Aina s’est longuement exprimé ce jeudi au tribunal de Chester. Dans ce deuxième procès, Benjamin Mendy est accusé de viol et de tentative de viol. Deux accusations pour lesquelles le latéral gauche français (28 ans) plaide non-coupable. Vêtu d’un costume gris et d’une chemise blanche, il était présent dans le box des accusés.

Le procureur est d’abord revenu sur les faits concernant la tentative de viol présumée remontant au mois d’octobre 2018. "Pendant qu'elle était sous la douche, elle a vu une silhouette à la porte, c'était M. Mendy", explique le procureur au sujet de la plaignante. Avant d'ajouter : "Il avait enlevé son tee-shirt et portait juste un caleçon. Il touchait son pénis et était excité". Elle était sous le choc", explique-t-il en parlant de cette jeune femme. "Elle a pris une serviette et elle a voulu sortir ses sous-vêtements de son sac (...) mais dans la chambre M. Mendy lui a arraché ses sous-vêtements de la main." Benjamin Mendy aurait dit : "Tu n'as pas à avoir peur (...) Je veux juste te sentir, je ne vais rien te faire". La jeune femme a porté plainte pour tentative de viol en janvier 2022.

Benjamin Mendy aurait violée "avec force" la plaignante alors qu'elle se débattait

Le procureur s’est ensuite exprimé sur la deuxième plaignante qui accuse le joueur français de viol. Des faits présumés remontant au mois d’octobre 2020. Après une rencontre avec des amies dans un bar, la jeune femme de 24 ans s’est retrouvée au domicile de Benjamin Mendy. Contrairement à ses amies, elle a refusé de donner son téléphone car elle ne voulait pas "être coupée du monde extérieur", indique Benjamin Aina. Mendy aurait néanmoins réussi à lui prendre son portable après avoir vu la jeune femme envoyer un message. Cette deuxième plaignante a suivi Benjamin Mendy dans une chambre "où les portes se sont verrouillées avec un système de verrouillage interne que M. Mendy contrôlait".

L'ancien joueur de Monaco a déclaré qu'il voulait voir cette jeune femme nue. "Je ne veux pas avoir de relations sexuelles avec toi, je veux juste récupérer mon téléphone", a indiqué la plaignante selon le procureur. Avant de poursuivre : "M. Mendy lui a dit qu'il voulait juste la regarder et qu'il lui rendrait le téléphone si elle se déshabillait" Avant de conclure : "Je te promets que je ne te toucherai pas, je veux juste voir à quoi tu ressembles." La plaignante assure que Benjamin Mendy l’a violée "avec force" alors qu’elle se débattait. Comme lors du premier procès, le procureur évoque une déclaration de Benjamin Mendy qui aurait répondu à la jeune femme qui affirmait qu'elle ne "voulait pas" coucher avec lui : "C'est bon. J'ai eu des relations sexuelles avec 10.000 femmes." Dans cette partie du dossier, Benjamin Mendy a été entendu par les enquêteurs en novembre 2020. Lors du premier procès, comme indiqué par RMC Sport, Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de deux accusations de viol sur les trois.

Dans l’après-midi, le procureur s’est exprimé sur l’attitude générale de Benjamin Mendy "qui ne voulait pas de relation à long terme avec une femme." Avant d'ajouter : "Il voulait faire la fête et avoir des relations sexuelles occasionnelles si une occasion se présentait". Plusieurs instructions ont été données aux membres du jury qui devront statuer dans les prochaines semaines sur l'avenir de Benjamin Mendy. Le procès reprendra ce vendredi.