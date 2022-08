Promu en Premier League, Nottingham Forest est le 3e club le plus dépensier d'Europe

Avec l’arrivée de Morgan Gibbs-White pour un montant d’environ 30 millions d’euros, avant bonus potentiels, Nottingham Forest est devenu le troisième club le plus dépensier de l’été, derrière Chelsea et le FC Barcelone. Revue d’effectifs des 16 recrues arrivées depuis l’ouverture du mercato.

Numéro 10 dans le dos, recruté pour 30 millions d’euros avant bonus, Morgan Gibbs-White, 22 ans, est la recrue phare de Nottingham Forest cet été. Mais il n’est pas le seul, loin de là. Le club anglais, de retour en Premier League après 23 ans d’absence, a décidé de faire les choses en grand et de frapper fort sur le mercato, où il est le troisième club le plus dépensier d'Europe avec 148 millions d’euros déboursés. Seuls Chelsea (186 millions) et le Barça (153 millions) ont davantage sorti le chéquier.

Au total, 16 joueurs sont déjà arrivés alors que le marché est encore ouvert pour une dizaine de jours. Lors de la deuxième journée de championnat contre West Ham, Nottingham alignait au coup d’envoi sept nouveaux joueurs. Ce pourrait être encore davantage ce samedi contre Everton, puisque Forest a signé quatre nouveaux éléments rien que cette semaine, avec Emmanuel Dennis, Cheikhou Kouyaté et Remo Freuler, en plus de Morgan Gibbs-White. Le club, propriété de l’homme d’affaires grec Evangelos Marinakis, aussi à la tête de l’Olympiacos, a la folie des grandeurs.

De belles valises posées sur des jeunes joueurs

Avec les bonus, le transfert de Morgan Gibbs-White pourrait coûter jusqu’à 50 millions d’euros à Nottingham Forest, nouvel exemple de l’envol des prix sur les jeunes joueurs, encore plus lorsqu’ils sont anglais. Le milieu de terrain arrivé de Wolverhampton, après une grosse saison en prêt à Sheffield, ne compte que 12 titularisations en Premier League. Mais c’était la stratégie du promu cet été: miser sur les jeunes. L’idée était aussi d’éviter les prêts, nombreux la saison passée en Championship.

Nottingham a donc attiré Taiwo Awoniyi, espoir nigérian qui a inscrit 15 buts en Bundesliga la saison passée avec l’Union Berlin ; Emmanuel Dennis, homme fort du relégué Watford ; Neco Williams, arrière-droit de Liverpool bloqué par Alexander-Arnold chez les Reds et en quête de temps de jeu ; ou encore Omar Richards, latéral gauche anglais de retour au pays après une saison comme doublure au Bayern.

Des garçons de 25 ans ou moins, comme Orel Mangala, Giulian Biancone, Lewis O’Brien et Brandon Aguilera. Il n’y a finalement que trois joueurs de plus de 25 ans pour lesquels Forest a accepté de verser une indemnité: Moussa Niakhaté et Harry Toffolo, 26 ans tous les deux, et Remo Freuler, trentenaire arrivé de l’Atalanta, qui fait figure d’exception dans le mercato du club.

Des cadres expérimentés qui arrivent libres

Restait malgré tout à encadrer les jeunots. Nottingham a donc ciblé quelques habitués de la Premier League, mais sans débourser un centime en indemnité de transfert. Jesse Lingard, 29 ans et sept saisons pleines dans l’élite, a été le premier gros nom à signer, fin juillet. Il avait suivi son coéquipier à Manchester United, Dean Henderson, 25 ans seulement mais qui a pour lui d’avoir passé un paquet d’années au sein d’un très grand club.

Cheikhou Kouyaté (32 ans) et Wayne Hennessey (35 ans), trentenaires aguerris, voué à être remplaçant pour le second, complètent le tableau. Le Sénégalais est titulaire en Premier League depuis 2014, passé par West Ham et Crystal Palace, alors que le gardien de but Gallois, plus ancien joueur de l’effectif, connaît le championnat depuis près de quinze ans. Avec eux, le risque financier a été réduit au strict minimum, mais leur présence est quasi indispensable.

Il reste désormais une dizaine de jours pour finaliser les dernières arrivées potentielles. Houssem Aouar, un temps pisté, n’est plus une priorité pour Nottingham. Neal Maupay, en revanche, était annoncé proche du club il y a quelques jours par les médias britanniques. A Steve Cooper ensuite, le coach, de faire cohabiter tout ce nouveau monde. La victoire face à West Ham, dimanche dernier, ne doit être qu’un début.