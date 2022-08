Premier League: comment Nottingham Forest a retrouvé la lumière après des années sombres

Après des heures de gloire mais aussi de galère, à toucher les sommets et tutoyer les abysses, Nottingham Forest fait son retour en Premier League, dix-sept ans après l’avoir quittée.

C’est une véritable antiquité du football qui fait son retour en Premier League ce week-end, 23 ans après l’avoir quittée. Nottingham Forest, le dixième plus ancien club de l’histoire du football (fondé en 1865) et double vainqueur de la Coupe des clubs champions (1979, 1980) va retrouver les sommets du football anglais. Les 30.000 spectateurs du City Ground pourront fièrement arborer leurs couleurs en Premier League.

Pourtant, le club de Nottingham a frôlé la descente en troisième division à plusieurs reprises ces dernières saisons, notamment en 2020-2021 avec une 17e place au classement de Championship (sur 24). Rien ne laissait présager que la saison suivante, au terme de play-offs haletants, les "Tricky Trees" retrouveraient l’élite du football anglais. Pour l’anecdote, il y a un siècle, Forest avait frôlé la descente en troisième division en 1920-1921, avant de remonter la saison suivante, en 1921-1922. Comme un signe.

1865, le début de l’histoire

La fédération anglaise de football voit le jour le 26 octobre 1863. Dans la foulée, le football prend un nouvel élan et les créations de clubs s’enchaînent. C’est rue de Shakespeare, à Nottingham, un jour de 1865, que le club de Nottingham Forest voit le jour, à l’initiative de joueurs de Shinty (ancêtre du hockey sur gazon), sport très populaire à l’époque dans les pays britanniques. Les 15 créateurs du club décident rapidement que la couleur officielle sera le rouge. A ses débuts, Nottingham Forrest est un club omnisport.

Reconnu pour être généreux et charitable, Nottingham Forest a la cote et inspire la création de grands clubs comme Brighton, et surtout Liverpool et Arsenal.

Eté 1976, l'incipit de la gloire

L’été 1976 marque un tournant majeure dans l’histoire de Nottingham Forest. Brian Clough, entraîneur de Forest fait venir à ses côtés, en tant qu’adjoint, Peter Taylor. Les deux hommes ont déjà collaboré à Hartlepool, Derby et Brighton. Une grande relation est née entre eux, et ils veulent désormais la mettre au service du club de Nottingham. Cette collaboration marque le début d’une grande ère footballistique pour la ville du centre de l’Angleterre.

Deux ans plus tard, à la fin de la saison 1977-1978, le club est contre toute attente sacré champion d’Angleterre et se qualifie pour la Coupe des clubs champions (ancêtre de la Ligue des Champions). Derrière, tout s’enchaîne. Forest remporte la coupe d’Europe les deux saisons suivantes, en battant d’abord Malmö 1-0 en finale en 1978-1979, puis Hambourg, par le même score, un an plus tard. Le club a atteint son apogée, il est au sommet du football européen. Il reste par ailleurs à ce jour le seul club de l’histoire du football à avoir remporté plus de C1 que de championnats nationaux.

Les heures les plus sombres

Nottingham ne trouve cependant pas la stabilité recherchée par le club, et le départ du duo Clough-Taylor en 1993 va plonger Forest dans une crise sans précédent. Entre 1997 et 2005, en huit ans, sept entraîneurs se succèdent sur le banc, sans qu’aucun ne parvienne à redonner un second souffle à l’équipe. Le club semble en bout de course, après une relégation en seconde division, l’inévitable se produit et Nottingham Forest est relégué en League One (troisième division) à l’issue de la saison 2004-2005 pour la deuxième fois de son histoire après 1949.

Les "Tricky Trees" écrivent une nouvelle ligne dont ils se seraient bien passés à leur palmarès, Nottingham Forest est le premier (et à ce jour seul) vainqueur de C1 à connaître une relégation en troisième division nationale. Trois ans plus tard, le club parvient à remonter en Championship.

L’ambitieux retour au premier plan

Sous l’impulsion d’Evangélo Marinakis, président du club depuis 2017 (aussi président de l’Olympiacos) et Steve Cooper, l’entraîneur, Nottingham Forest termine quatrième de Championship en 2021-2022 et se qualifie pour les play-offs. Le club n’a jamais été aussi proche de retrouver l’élite. Le club atteint aussi les quarts de finale de la FA Cup, battu par Liverpool (1-0). Forest élimine alors Sheffield United aux tirs aux buts, avant de battre Huddersfield en finale. C’est fait: après des années de galère, Nottingham Forest retrouve la Premier League.

Rapidement, le président du club veut envoyer un message, Nottingham ne revient pas pour faire de la figuration : "Maintenant que nous retrouvons la Premier League, nous voulons être aussi haut que possible. Nous devons donner toutes les chances à l'équipe en amenant de bons joueurs", a-t-il déclaré à L’Equipe en mai dernier.

L’homme d’affaires grec n’a pas menti. Trois mois plus tard, à l’aube du début de la saison de Premier League, Nottingham Forest se présente avec une équipe compétitive, après un mercato d’été très agressif. Le club a notamment accueilli Jesse Lingard, Dean Henderson, Neco Williams ou encore Moussa Niakhaté et Taiwo Awoniyi, en provenance de Bundesliga.

Dans un championnat aussi relevé et concurrentiel que la Premier League, difficile d’imaginer Forest jouer les premiers rôles cette saison. Mais si le club parvient à décrocher son maintien, alors une nouvelle histoire commencera, dans laquelle les droits TV peuvent rebattre toutes les cartes. Et en termes d’histoire, Nottingham Forest s’y connaît, et ne se privera pas de continuer à écrire la sienne.