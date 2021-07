Rooney porte plainte après avoir été "piégé" par des jeunes femmes en soirée

Wayne Rooney a contacté la police de Manchester après s'être retrouvé en une des tabloïds et des réseaux sociaux pendant le week-end. L'ancienne star de United et de la séléction anglaise y est vu endormi et en charmante compagnie lors d'une soirée un peu trop arrosée.

A l'image de la situation en France, les boîtes de nuit ont rouvert ce week-end en Angleterre après quinze mois de fermeture en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Wayne Rooney en a profité pour faire la fête, visiblement un peu trop.

L'ancienne star d'Everton et Manchester United s'est plaint à la justice après la publication sur les réseaux sociaux de vidéos et photos de lui en train de dormir après une soirée un peu trop arrosée dans un établissement nocturne puis dans une chambre d'hôtel. Selon les informations du Daily Mail, la police locale a ouvert une enquête après une demande des avocats de Wayne Rooney. L'ex-star du ballon rond assure avoir été piégée.

Rooney endormi avec un verre à la main

Plusieurs jeunes femmes, en partie devêtues, se trouvent à ses côtés et semblent avoir immortaliser pendant un coup de fatigue de l'ex-footballeur. Si une premimère séquence montre Wayne Rooney en train de danser avec une autre personne en boîte, les autres clichés ont clairement été réalisés pendant que l'actuel entraîneur de Derby County dormait.

"Wayne endormi", se moque même l'une des femmes concernées quand une autre met en avant sa plastique en l'accompagnant d'un "Mooney Rooney" dont la portée humoristique tient à la fois au jeu de mots et et au sex-appeal supposé de l'ancien joueur de football, évanoui sur sa chaise et avec un verre à la main.

Après une brillante carrière d'attaquant, Wayne Rooney a pris sa retraite en janvier dernier lorsqu'il a été confirmé comme entraîneur principal par Derby County. Après avoir été les Rams à sauver leur place en Championship (D2) la saison passée, le technicien de 35 ans prépare désormais la reprise du championnat et la réception de Huddersfield le 7 août prochain.

Wayne Rooney aurait clairement souhaité éviter les galères extra-sportives avant le début de saison mais même après avoir raccroché les crampons, son statut d'icône en Angleterre l'a rattrappé. Outre-Manche, on guette aussi avec attention une éventuelle réaction de la très médiatique Coleen Rooney sur les réseaux sociaux. Mais pour le moment, la compagne et mère de quatre garçons n'a toujours pas publiquement pris la parole après un incident qui a fait la joie de la presse à scandale.

