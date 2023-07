"Ta vie ne sera certainement plus la même", le message de soutien de Vinicius Jr à Benjamin Mendy

Comme Paul Pogba ou Memphis Depay, l’attaquant du Real Madrid et du Brésil, Vinicius Jr, a lui aussi tenu à apporter son soutien à Benjamin Mendy. Le défenseur français a été reconnu non-coupable des accusations de viols et de tentative de viol par la justice britannique vendredi à l’issue de son deuxième procès.

Un soutien de plus pour Benjamin Mendy. Depuis que le défenseur français a été déclaré non-coupable vendredi à l'issue de son deuxième procès après avoir été accusé de viol et de tentative de viol, certains grands noms du football ont tenu à lui exprimé leur soutien. Ce fut le cas notamment de Paul Pogba et Memphis Depay. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce fut au tour d’une autre star, Vinicius Jr, d’adresser un message au champion du monde 2018.

"Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé Benjamin Mendy, a écrit l’attaquant du Real Madrid et du Brésil. Tu as perdu deux ans de ta carrière mais c’est ce qu'il y a de moins grave dans toute cette situation… Et les dégâts psychologiques ? Ta vie ne sera certainement plus la même. La culture de la destruction des réputations a fait une victime de plus. Jusqu’à quand serons-nous accusés et condamnés sans avoir droit à une défense de base ?"

"Qu'est-ce qui sera fait pour réparer les dégâts ?"

Au-delà du cas Benjamin Mendy, Vinicius Jr dénonce aussi les multiples fake news diffusées sans être vérifiées. "Et la situation ne fait qu’empirer", regrette-t-il. "Etre responsable serait le minimum pour tout professionnel mais de nos jours, le travail sérieux est devenu exceptionnel. Il n’y a pas de limite pour obtenir plus de cliques. La question est de savoir qu'est-ce qui sera fait pour réparer les dégâts ?"

Benjamin Mendy a été déclaré non-coupable de viol et tentative de viol vendredi par la justice britannique, cinq mois après avoir été acquitté pour six autres accusations de viols et une d'agression sexuelle. Le Français de 28 ans a éclaté en larmes lors de l'énoncé du verdict, à l'issue de trois semaines de procès à Chester. Le jury a rendu son verdict après un peu plus de trois heures de délibéré. Il était rejugé depuis la fin juin pour deux accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict à l'issue du premier procès.