Tottenham: après avoir laissé penser à un départ, Antonio Conte rassure sur son implication

Après la défaite contre Burnley, Antonio Conte laissait planer la possibilité d’un départ de Tottenham. Mais en conférence de presse, le technicien italien affirme qu’il reste motivé pour aider les Spurs à remonter la pente.

Antonio Conte est présent à Tottenham depuis seulement quelques mois, mais il ne cesse d’agiter l’actualité de son club. Après la défaite contre Burnley (1-0), l’Italien avait surpris tout le monde en laissant entendre qu’il n’était peut-être pas l’homme de la situation et qu'il était prêt à prendre ses "responsabilités".

Un coup au moral qui semble désormais appartenir au passé. A la veille de la rencontre face à Leeds, le coach a eu un regain de motivation et se tient prêt à "aider le club à chaque instant et que je l’aiderai jusqu’à la fin."

Souvent critique à l’égard de sa direction, notamment sur le recrutement, Conte assure qu’il s’entend bien avec son président Daniel Levy: "Il me montre une grande considération chaque jour et pour cette raiso,n je suis beaucoup plus engagé pour ce club (…) Je sais que la considération du club à mon égard est très, très élevée." Des mots qui rassureront les fans de Tottenham, à la recherche de stabilité après le départ précipité de Nuno Espirito Santo lors de la première partie de saison.

"Je suis un perfectionniste"

Mais comment expliquer ces propos laissant entendre qu’il ne pouvait pas aider ses joueurs à atteindre les premières places du championnat? La réponse est simple, Antonio Conte avait la mine des mauvais jours, une attitude récurrente lorsque son équipe connaît une défaite: "Quand je perds un match, mon humeur est très mauvaise et je préfère rester seul", répond-il.

Réputé pour son caractère expressif, l’Italien confie être "un perfectionniste": "Quand je perds, je ne reste pas aussi heureux, cela m’a aidé à avoir du succès dans ma carrière." À voir si cela réussira aux Spurs et les aidera à au moins atteindre le top 4. Une mission qui se complique au fur et à mesure des semaines.