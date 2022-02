Tottenham: la grande détresse de Conte, prêt à quitter le club

Antonio Conte est apparu très marqué après la défaite de Tottenham sur la pelouse de Burnley (1-0)en match en retard de la 13e journée de Premier League ce mercredi soir. Le coach des Spurs, qui restent sur quatre revers sur leurs cinq dernières rencontres de championnat, affirme vouloir faire un point avec ses dirigeants. Et n'écarte pas un départ du club.

Tottenham a replongé. Quatre jours après un succès éclatant sur la pelouse de Manchester City (3-2, 26e journée), les Spurs sont tombés sans gloire sur la pelouse de Burnley ce mercredi soir en match en retard de la 13e journée de Premier League (1-0). Les Londoniens concèdent ainsi leur quatrième défaite sur leurs cinq derniers matchs de championnat et pointent à une triste 8e place, à sept points du top 4.

Après la rencontre, Antonio Conte était complètement désabusé devant la presse. “Quatre défaites lors des cinq derniers matchs, c'est la première fois de ma vie que ce type de situation se produit. C'est inacceptable, a tranché le coach de Tottenham. Je suis venu pour essayer d'améliorer la situation avec Tottenham mais peut-être qu'en ce moment, je ne suis pas assez bon pour l'améliorer. J'essaie de tout faire pour changer la situation, mais la situation ne change pas.”

"Je suis trop honnête pour fermer les yeux"

Le technicien italien, arrivé sur le banc des Spurs au mois de novembre pour remplacer Nuno Espirito Santo, auteur d’un début de saison poussif, n’a pas réussi à redresser la barre. À l’inverse, il semble sans solution. “C'est la vérité, c'est la réalité, et quand ce genre de situation se produit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Je suis trop honnête pour fermer les yeux et continuer à dire : 'OK, je veux finir la saison de cette façon et OK, mon salaire est bon'."

Désormais, Antonio Conte veut rencontrer sa direction et laisse entendre qu’il pourrait être prêt à s’en aller. “Je veux faire une évaluation avec le club, je dois parler avec lui. Je veux prendre mes responsabilités. Je suis ouvert à toute décision parce que je veux aider Tottenham."

La rencontre contre Leeds (samedi à 13h30, 27e journée de Premier League) pourrait être décisive pour l’avenir de l’Italien et s’annonce d’ores et déjà explosive. En face, Conte retrouvera Marcelo Bielsa, un autre entraîneur en grande difficulté, les Peacocks ayant été giflés par Liverpool ce mercredi soir (6-0) et pointant à seulement trois points de la zone de relégation.