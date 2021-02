Tottenham-Burnley: les Spurs se relancent, Bale fait le show

Tottenham s’est baladé face à Burnley, ce dimanche, lors de la 26e journée de Premier League (4-0). Les Spurs ont fait la différence grâce à un excellent Gareth Bale, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Ils mettent fin à leur mauvaise série et se relancent dans la course à l’Europe.

C’est une petite statistique que les observateurs espagnols n’ont pas manqué de ressortir. Avant de s’en aller en septembre dernier, Gareth Bale avait inscrit quatre buts et délivré une passe lors de ses 31 derniers matchs avec le Real Madrid. Et c’est exactement ce qu’il vient de faire... en seulement quatre matchs avec Tottenham. Autrement dit, la star de 31 ans est en train de signer un retour fracassant.

Le Gallois l’a confirmé face à Burnley, ce dimanche, lors de la 26e journée de Premier League. Un match durant lequel les Spurs se sont baladés dans leur jardin. Bale n’a eu besoin que de deux minutes pour débloquer la rencontre. Avant de délivrer un caviar à Harry Kane au quart d'heure de jeu et de s’offrir un doublé, bien servi par Heung-Min Son en seconde période (55e). Entre-temps, Lucas a alourdi l’addition d’une demi-volée dans la surface (32e).

Une course à l’Europe très disputée

Grâce à ce carton, Tottenham met fin à sa mauvaise série de cinq défaites en six matchs de championnat. Les joueurs de José Mourinho restaient sur deux revers, à Manchester City (3-0) et West Ham (2-1). Sans plusieurs arrêts spectaculaires de Nick Pope, ils auraient même pu s’imposer encore plus largement face aux Clarets, qui étaient invaincus depuis quatre rencontres. Les voilà provisoirement huitièmes au classement, dans la roue de Liverpool et Everton, qui compte un match en moins. Sous la menace d’Aston Villa, qui a également une rencontre en plus à disputer.

De quoi envisager une course à l’Europe indécise jusqu’au bout en Premier League. Les partenaires d’Hugo Lloris tenteront maintenant de confirmer leur embellie en se déplaçant à Fulham, jeudi prochain (19h). Burnley, 15e, accueillera Leicester la veille (19h).