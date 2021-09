Tottenham-Chelsea: les Blues enfoncent les Spurs grâce à Silva et Kanté

Grâce à trois buteurs inattendus, dont Thiago Silva et N’Golo Kanté, Chelsea s’est imposé sur la pelouse de Tottenham (0-3), dans le choc de la 5e journée de Premier League.

Dans un derby londonien à sens unique, Chelsea a dominé Tottenham (0-3), ce dimanche. En démonstration collective en seconde mi-temps, les Blues ont concrétisé leur domination par des buts de Thiago Silva et N'Golo Kanté, puis une réalisation en fin de match d'Antonio Rüdiger. Auteurs d'une très pâle copie, les Spurs ont coulé dans ce derby londonien.

Les Blues ont vendangé

Si Chelsea s’est tranquillement adjugé la victoire en seconde mi-temps, la première période était déjà annonciatrice. Après une avant-match marquée par l’hommage à l’attaquant Jimmy Greaves, légende de Tottenham dont le décès avait été annoncé plus tôt dans la journée, les Spurs ont globalement subi. En contre, les Blues se sont procurés plusieurs occasions dangereuses, via Kai Havertz ou Mason Mount, sans parvenir à conclure.

C’est finalement sur corner que les champions d’Europe ont trouvé la faille, au retour des vestiaires. Le centre parfait de Marcos Alonso a permis une tête puissante de Thiago Silva, pourtant marqué par deux défenseurs, qui a trompé Hugo Lloris (0-1, 49e). Le défenseur brésilien est ainsi devenu le deuxième plus vieux joueur de l’histoire du club londonien à marquer en Premier League, à 36 ans et 362 jours, juste derrière Didier Drogba.

Retour gagnant pour Kanté

Quelques minutes plus tard, il a été imité par N’Golo Kanté, rentré en jeu à la mi-temps après trois matchs d’absence. Le milieu de terrain français, seul aux 20 mètres, a déclenché une frappe contrée par Eric Dier, qui a trompé son gardien (0-2, 57e). La suite du match a été ensuite à sens unique, Tottenham n’évitant la correctionnelle que grâce à plusieurs arrêts de classe d’Hugo Lloris, auteur notamment d’une triple parade à dix minutes du terme. Antonio Rüdiger a parachevé le succès en fin de rencontre (0-3, 90e).

Avec cette victoire, Chelsea reste au contact de Manchester United et Liverpool et partage la tête du championnat avec 13 points. Toujours invaincue cette saison, la bande de Thomas Tuchel va tenter de continuer à surfer sur cette dynamique ces prochaines semaines, durant lesquelles elle va enchaîner les matchs périlleux, avec la réception d’Aston Villa (22/09) puis de Manchester City (25/09) en championnat et le déplacement à la Juventus (29/09) en Ligue des champions.