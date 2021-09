West Ham-Manchester United: Ronaldo marque encore, les Red Devils en profitent

Grâce à sa recrue Cristiano Ronaldo et un but salvateur de Jesse Lingard, Manchester United a dominé West Ham (1-2), ce dimanche, et reste invaincu en Premier League.

Manchester United a réussi à s’extirper d’une fin de match complètement folle pour s’imposer à West Ham (1-2) et rester invaincu en championnat. Les Red Devils ont dû attendre une magnifique frappe de Jesse Lingard, puis s’en remettre à un arrêt de David De Gea sur penalty, pour aller chercher la victoire dans les dernières minutes. À nouveau en grande forme, Cristiano Ronaldo a marqué le but de l’égalisation.

Après un bon début de match, symbolisé par un poteau de Bruno Fernandes sur une demi-volée du gauche (27e), Manchester United a été cueilli à froid par West Ham. D’une frappe des vingt mètres malencontreusement déviée par Raphaël Varane, l’ancien de Ligue 1 Saïd Benrahma, auteur d’un excellent début de saison, a ouvert le score (1-0, 30e) contre le cours du jeu.

Ronaldo très remuant

Il n’a a alors fallu que trois minutes à l’attraction du match, Ronaldo, pour répondre: sur un centre limpide de son compatriote Fernandes, le Portugais, seul aux six mètres, a décoché une première reprise, repoussée par Lukasz Fabianski, puis une deuxième, de près, qui a cette fois terminé à fond des filets. Un but logique, qui récompensait alors les efforts de CR7, qui s’est montré très en jambes et s’est procuré d’autres grosses occasions en première période, mais a trouvé à chaque fois les gants de Fabianski.

Plus terne, la seconde mi-temps a mis longtemps à dégager un vainqueur. Accroché à plusieurs reprises dans la surface, Ronaldo a réclamé par trois fois un penalty, sans se faire entendre par l’arbitre. La lumière est alors venue de Jesse Lingard, entré en jeu à la place de Paul Pogba. D’une frappe splendide, l’ancien des Hammers a cru donner la victoire à son nouveau club (2-1, 89e).

Le sang-froid de De Gea

Mais une main dans la surface de Luke Shaw, à la dernière minute de jeu, a maintenu le suspense jusqu’au bout. Entré en jeu pour transformer le penalty, Mark Noble a buté sur David De Gea, qui a finalement permis à United de conserver les trois points. Toujours invaincus en championnat, les Red Devils restent en tête de la Premier League avec 13 points, à égalité avec Liverpool.

Outre la fin de match ébouriffante, United retiendra le positif: la réintégration de Ronaldo continue à se passer à merveille d’un point de vue statistique. En trois matchs, CR7 a fait trembler les filets à quatre reprises: avec un doublé contre Newcastle (4-1) pour son grand retour en Premier League, le 19 septembre, puis un but malgré la défaite face aux Young Boys de Berne (2-1) en Ligue des champions. Les Hammers, qui retrouveront à nouveau United en League Cup mercredi, sont prévenus.