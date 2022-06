Tottenham: Emerson Royal victime d'une attaque à main armée au Brésil

Emerson Royal, défenseur international brésilien de Tottenham, a été victime d'une tentative de vol sous la menace d'une arme, au sortir d'une soirée au Brésil. L'agresseur a été mis en échec par un policier en civil, qui a fait usage de sa propre arme à feu.

Il n'a pas été touché, contrairement à son agresseur. Le footballeur international brésilien Emerson Royal, sous contrat à Tottenham, a été victime d'une tentative de vol à main armée, selon les médias locaux UOL et Globo Esporte. Les faits se sont produits jeudi, à la sortie d'une soirée qui se tenait à Americana, dans l'État de São Paulo (sud-est).

C'est en regagnant sa voiture, à la sortie de l'événement où il se trouvait, que le joueur de 23 ans a été braqué par un individu. "Le malfaiteur lui a demandé sa montre et d'autres effets personnels", a témoigné son agent.

L'agresseur touché dans le dos

Mais au même moment, Emerson Royal était manifestement accompagné par un policier en civil, qui venait de lui demander un selfie. L'officier a dégainé son arme pour tirer sur l'agresseur. Dans l'échange de coups de feu, le joueur n'a pas été blessé. Ce n'est pas le cas du suspect, qui a dû être transporté à l'hôpital pour une blessure par balle dans le dos.

Après avoir effectué une déposition auprès de la police, le joueur n'a pas souhaité s'exprimer auprès des médias brésiliens. "Je vais me reposer", a-t-il simplement fait savoir.

Recruté durant l'été 2021 pour 25 millions d'euros en provenance de Tottenham, Emerson Royal a disputé 41 matchs cette saison. Il a marqué un but et délivré une passe décisive. Avec la sélection brésilienne, il a disputé six rencontres au cours des deux dernières années.